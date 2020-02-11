С ценных бумаг банка "Восточный" суд снял обеспечительный арест

Мосгорсуд вчера отменил обеспечительный арест акций банка "Восточный" стоимостью более двух с половиной миллиардов рублей.

Наложенный ранее Басманным судом арест предполагал в том числе запрет на голосование этими акциями. Представитель суда уточнил, что арест стал мерой, применяемой по ходатайству следствия в рамках гражданского уголовного иска. В жалобе на это решение в вышестоящий суд представители банка заявляли о том, что "ряд ограничений в рамках ареста были неоправданны, никаких обоснований этим ограничениям следствие и районный суд не привели". Кроме того, по заявлению представителя кредитной организации срок, на который наложен арест, не был установлен судом, хотя он обязан был это сделать.

Мосгорсуд не просто отменил постановление Басманного райсуда, но принял решение о пересмотре в этом же суде ходатайства следственного ведомства об обеспечительном аресте акций, принадлежащих компании Evison Holdings. Именно через нее инвестфонд Baring Vostok осуществлял контроль над акциями банка.

Однако снятие ареста с ценных бумаг не дает банку права продавать их или обменивать. А вот голосовать этими акциями теперь банкиры могут.

Ситуация с акциями "Восточного" связана с крупными хищениями из банка. В растрате обвиняется основатель фонда Baring Vostok Майкл Калви и еще пятеро финансистов. Они находятся под домашним арестом. Кстати, вчера Мосгорсуд продлил им меру пресечения до 13 мая.

По данным следствия, Калви организовал схему, в результате которой кредит в размере 2,5 миллиарда рублей, полученный компанией "Первое коллекторское бюро" от "Восточного" в 2015 году, был зачтен как уступка акций. Следствие считает, что Калви ввел в заблуждение совет директоров банка относительно стоимости акций этой компании, которые были оценены в сумму долга при реальной стоимости 600 тысяч рублей, что привело к фактическому хищению этих средств.

Вину никто из фигурантов громкого дела не признает.