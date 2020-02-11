Samsung до презентации рассекретил подробности о Galaxy S20

В Сети появилась информация о новой серии смартфонов премиум-класса от Samsung. Презентация гаджетов состоится 11 февраля в 22.00 по московскому времени.

Официальным пресс-релизом от производителей поделился голландский портал LetsGoDigital.

Новая линейка будет состоять из трех смартфонов: Galaxy S20 (с 6,2-дюймовым AMOLED-дисплеем), Galaxy S20 + (с 6,7-дюймовым экраном) и Galaxy S20 Ultra (с дисплеем на 6,9 дюймов). Смартфоны выйдут с поддержкой сетей 5G.

Серия Galaxy S20 имеет камеры со сверхвысоким разрешением. Старшая модель - Galaxy S20 Ultra - станет первым телефоном Samsung с 10-кратным оптическим и 100-кратным цифровым увеличением. Гаджет получит встроенную широкоугольную камеру на 108 Мп, телеобъектив на 48 Мп, сверхширокоугольную камеру на 12 Мп и камеру 3D ToF. Функция Single Take позволит использовать все камеры одновременно, после чего смартфон сам рекомендует самые лучшие снимки.

Также смартфоны способны записывать видео в разрешении 8K и транслировать их на телевизор Samsung 8K.

Как уточнили в компании, Galaxy S20 установит новый стандарт для мобильных игр. Это станет возможным благодаря дисплею, имеющему частоту 120 Гц, сверхскоростному процессору, звуку AKG и специальной функции по оптимизации настроек для максимальной производительности. Кроме этого, Galaxy S20 можно будет использовать для управления умным домом и отслеживания состояния здоровья (функции SmartThings и Samsung Health).

Смартфоны получат 12 ГБ оперативной и, на выбор, 128 ГБ или 512 ГБ встроенной памяти.

Также Samsung представит наушники Galaxy Buds + с динамическими двусторонними динамиками, тремя микрофонами и 11 часами автономной работы.

В Голландии цена на новые смартфоны составит от 899 евро (за Galaxy S20 на 128 ГБ с поддержкой LTE) до 1549 евро (за Galaxy S20 Ultra с памятью 512 ГБ и поддержкой 5G).