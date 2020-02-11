Постановление правительства Саратовской области от 6 февраля 2020 года № 70-П "О мерах по предупреждению завоза и распространения на территории Саратовской области новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV"

В целях обеспечения взаимодействия территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти области, органов местного самоуправления области, юридических и физических лиц при проведении мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, среди населения Саратовской области Правительство Саратовской области постановляет:

1. Создать оперативный штаб при Правительстве Саратовской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, среди населения Саратовской области.

2. Утвердить:

состав оперативного штаба при Правительстве Саратовской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, среди населения Саратовской области (приложение № 1);

Положение об оперативном штабе при Правительстве Саратовской области по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, среди населения Саратовской области (приложение № 2);

комплексный план организационных санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, вызванной вирусом 2019-nCoV, на территории Саратовской области (приложение № 3).

3. Министерству информации и печати области опубликовать настоящее постановление в течение десяти дней со дня его подписания.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Вице-губернатор Саратовской области - Председатель Правительства Саратовской области А.М.Стрелюхин





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