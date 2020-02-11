12 февраля в итальянском Антхольц-Антерсельве стартует чемпионат мира по биатлону. Не будем скрывать, что у любителей этого вида спорта в России настроение накануне начала планетарного первенства "ниже плинтуса". Наша команда умудрилась установить "вечный" антирекорд - 26 гонок подряд в рамках этапов Кубка мира без медалей.

Российские биатлонисты уже 26 гонок не могут попасть в число призеров на этапах Кубка мира. Болельщики верят, что на чемпионате мира эта серия прервется. Фото: REUTERS

Последний раз отечественные спортсмены числились в призерах аж на втором этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене в середине декабря. Тогда Александр Логинов стал серебряным призером в гонке преследования, а женская сборная финишировала на второй строчке в эстафете.

Оптимисты из числа коллег и ярые поклонники биатлона в социальных сетях при этом пишут, что нашим ребятам не стоит посыпать голову пеплом, вспоминая прошлогодний ЧМ в шведском Эстерсунде, где россияне на чемпионате мира завоевали три медали. Тогда Александр Логинов выиграл "серебро" в спринте и помог сборной России подняться на третье место в эстафете, а Екатерина Юрлова-Перхт финишировала второй в масс-старте.

Да, надежда всегда умирает последней, и, безусловно, мы будем переживать за Александра Логинова, Матвея Елисеева, Евгения Гараничева, Эдуарда Латыпова, Никиту Поршнева, Кирилла Стрельцова, Светлану Миронову, Екатерину Юрлову-Перхт, Ларису Куклину, Кристину Резцову, Ирину Старых.

Другое дело, что в руководстве Союза биатлонистов такой веры в хороший результат нет, о чем откровенно поведал глава СБР Владимир Драчев.

Глава Cоюза биатлонистов России Драчев признал, что наши "стреляющие лыжники" по всем компонентам уступают норвежцам и французам

На вопрос журналистов о медальных планах, господин Драчев усомнился в готовности российских стреляющих лыжников занять призовые места. "Будем менять состав от гонки к гонке. Ведь есть спортсмены, которые готовы в какой-то одной гонке выложиться, и такое часто бывает. И потому говорить о каком-то медальном плане невозможно. Не понимаю, как его можно составить! Французы и норвежцы, как явные лидеры, могут это сделать. Те же французы могут сказать, что надеются на Мартена Фуркада, Кантена Фийон Майе, Жан-Гийома Беатрикса, и потому рассчитывают, что они завоюют три золотые медали. Мы тоже так можем сказать! Например, что Александр Логинов может выиграть четыре золотые медали. Но это смешно", - цитирует слова функционера агентство "Р-Спорт".

Далее Драчев признался, что ЧМ-2020 для него совершенно не показательный турнир:

- Я провел огромный анализ всего происходящего. Даже, может, и неплохо, что это произошло сейчас, потому что еще есть время до Олимпийских игр. Это все-таки главный старт, и мы очень надеемся, что будем там выступать. И до Игр есть время для того, чтобы догнать норвежцев и французов. Потому что настолько сильно оторвались от нас и всех остальных, что если посмотреть на список 12 первых спортсменов в общем зачете Кубка мира, то это пять норвежцев, пять французов, один русский, один немец... Вывод - мы и другие страны практически по всем компонентам биатлона отстаем... Если честно, я даже не смотрю на этот чемпионат мира. Куда важнее следующий летний подготовительный период с учетом подготовки к двум следующим сезонам. Нам надо много чего изменить. Это и сервис, и оружие, и методики, и медицина. Мы должны собраться и привести базу в то состояние, чтобы дать конкуренцию двум лидирующим странам...

Правда, после эмоционального выступления Драчева мне вспомнилось, как в свое время глава Росспорта, наш легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов, на мой вопрос: "Почему он всегда смеется над вопросами о медальных планах" - с улыбкой ответил, что его поколение воспитывали так, что бывает только одно место - первое. И по-другому быть не могло.

Жаль, что сегодня такое возможно...

Где будем смотреть

13 февраля, "Матч ТВ"

16.45.Смешанная эстафета.

14 февраля, "Матч ТВ"

16.45.Спринт (ж).

15 февраля, Первый

16.45.Спринт (м).

16 февраля, "Матч ТВ"

15.00.Пасьют (ж).

16 февраля, Первый

17.15.Пасьют (м).

18 февраля, "Матч ТВ"

16.15.Индивидуальная гонка (ж).

19 февраля, "Матч ТВ"

16.15.Индивидуальная гонка (м).

20 февраля, "Матч ТВ"

17.15.Смешанная одиночная эстафета.

22 февраля, Первый

13.45.Эстафета (ж).

22 февраля, Первый

16.45.Эстафета (м).

23 февраля, Первый

14.45.Масс-старт (ж).

23 февраля, Первый

17.20.Масс-старт (м).