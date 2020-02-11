Счетная палата представила план проверок на 2020 год

"В текущем году особое внимание будет уделено контролю за реализацией нацпроектов и достижением наццелей, обозначенных в майском Указе президента", - говорится в сообщении Счетной палаты.

Особое внимание предполагается уделить анализу достижения целей по снижению бедности, росту реальных доходов и росту продолжительности жизни. Эти вопросы будут находиться под личным контролем председателя контрольного ведомства Алексея Кудрина.

Будет проведена проверка Пенсионного фонда России по организации индивидуального учета, расходованию средств на его функционирование.

Кроме того, будет проведен анализ мер по сокращению объемов незавершенного строительства во всех регионах страны, а также проверка обращения с отходами.

Счетная палата также оценит эффективность использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В частности, проверка затронет Минфин, Минэкономразвития, Минтранс, ГК "Автодор", РЖД, Росатом, "Ямал-СПГ", "Атомэнергопром", Западно-Сибирский нефтехимический комбинат и Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию.