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11.02.2020 09:30
Рубрика: Экономика

Счетная палата представила план проверок на 2020 год

Текст: Евгений Гайва
Счетная палата в 2020 году проанализирует эффективность исполнения плана приватизации, доступность лекарств, льготы для топливно-энергетического комплекса. Эти и другие направления представлены в перечне контрольных и экспертно-аналитических мероприятий ведомства на этот год.
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости
Фото: Михаил Воскресенский/ РИА Новости

"В текущем году особое внимание будет уделено контролю за реализацией нацпроектов и достижением наццелей, обозначенных в майском Указе президента", - говорится в сообщении Счетной палаты.

Особое внимание предполагается уделить анализу достижения целей по снижению бедности, росту реальных доходов и росту продолжительности жизни. Эти вопросы будут находиться под личным контролем председателя контрольного ведомства Алексея Кудрина.

Фото: AP Photo/Arek Rataj
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Будет проведена проверка Пенсионного фонда России по организации индивидуального учета, расходованию средств на его функционирование.

Кроме того, будет проведен анализ мер по сокращению объемов незавершенного строительства во всех регионах страны, а также проверка обращения с отходами.

Счетная палата также оценит эффективность использования средств Фонда национального благосостояния (ФНБ). В частности, проверка затронет Минфин, Минэкономразвития, Минтранс, ГК "Автодор", РЖД, Росатом, "Ямал-СПГ", "Атомэнергопром", Западно-Сибирский нефтехимический комбинат и Тувинскую энергетическую промышленную корпорацию.

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