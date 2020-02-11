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11.02.2020 16:09
Рубрика: В мире

Сирийская армия отразила наступление оппозиции

Текст: Константин Волков

Сирийская армия 11 февраля отразила мощное наступление сил вооруженной оппозиции в районе города Серакиб, провинция Идлиб. Об этом сообщает ливанский телеканал Al Mayadeen.

Фото: REUTERS/Khalil Ashawi/File Photo
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Атака произошла около населенного пункта Нейраб. В ней приняли участие боевики из запрещенной в РФ группировки "Джейш-аль-Фатх" (бывшая "Джебхат-ан-Нусра"). Наступление прикрывала, по некоторым сведениям, турецкая артиллерия.

При этом общая ситуация в районе Серакиба остается неясной. Так, арабский телеканал Al-Arabiya сообщил, что отдельные районы Нейраба находятся под контролем боевиков. По другим сведениям, Нейраб полностью контролируется силами Дамаска.

Обострение ситуации в провинции Идлиб произошло несколько дней назад, когда силы оппозиции вместе с террористическими группировками усилили атаки, несмотря на попытки России и Турции ввести режим тишины. 5 февраля сирийская армия взяла Серакиб, один из оплотов боевиков.

В мире Ближний Восток Сирия

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