Срок оформления маткапитала планируется сократить до 5 дней

Российским семьям будут оформлять материнский капитал максимум за пять дней вместо нынешних 15. Это предполагают поправки, которые ранее "Единая Россия" внесла ко второму чтению законопроекта о расширении использования маткапитала.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесены поправки, направленные на реализацию инициатив президента РФ по расширению программы материнского капитала. Действие программы продлевается до 31 декабря 2026 года, при этом меру господдержки можно будет получить уже при рождении первого ребенка, а ее размер на второго ребенка увеличится до 616 617 рублей.

Глава думских "единороссов" Сергей Неверов рассказал журналистам и о других предложениях из внесенных поправок.

- Предлагается сократить срок оказания государственной услуги ПФР по выдаче сертификата на материнский (семейный) капитал, - сообщил он. - Сегодня он составляет 15 дней, но из-за межведомственного взаимодействия на бумажных носителях, как правило, граждане получают материнский капитал в течение месяца.

Руководитель фракции пояснил, что сокращения срока удастся добиться за счет электронного взаимодействия ведомств. Семьи будут получать маткапитал фактически в беззаявительном порядке.

Кроме того, изменения предусматривают упрощение процедуры в части распоряжения средствами материнского капитала. Сегодня, если семья решила распорядиться средствами маткапитала, срок оказания услуги составляет 30 дней из-за необходимости сбора большого количества документов, пояснил Неверов. Теперь процесс автоматизируется и за счет этого сокращается до 10 дней.

Поправки предложены ко второму чтению законопроекта об использовании средств маткапитала на строительство дома на садовом участке, основное чтение планируется на 19 февраля, а третье может пройти 20-го.