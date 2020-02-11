Стоит ли инвестировать деньги в облигации регионов

Ряд российских регионов запланировал в этом году крупные выпуски своих облигаций. Нередко новичкам на инвестиционном рынке рекомендуют покупку таких долговых бумаг (они называются еще субфедеральными). Региональные облигации действительно могут стать хорошим консервативным вложением средств, в том числе и для бывших банковских вкладчиков. Но у таких инвестиций есть и подводные камни, особенно по сравнению с более привычными облигациями федерального займа (ОФЗ).

Самые крупные объемы размещения облигаций на 2020 год запланировали Санкт-Петербург, Москва, Московская и Свердловская области, говорит эксперт группы региональных рейтингов АКРА Максим Першин. Кроме того, по его мнению, можно ожидать размещения облигаций и другими активными эмитентами: Якутией, Красноярским краем, Томской, Новосибирской, Самарской и Белгородской областями.

На объемы выпуска регионами долговых бумаг влияют две вещи - их уровень доходов и ожидания по изменению процентных ставок. Когда ставки в экономике снижаются (а сейчас именно такой период), регионам выгоднее привлекать банковские кредиты. Когда ЦБ в очередной раз снижает ключевую ставку, их можно досрочно погасить и заместить новыми, уже более дешевыми. Но в чуть более долгосрочной перспективе, когда ставки стабилизируются, ситуация может измениться, говорит Першин.

Облигации позволяют привлечь средства в бюджеты регионов на более длительные сроки по сравнению с кредитами (как правило, они выпускаются на 5 лет и более, а срок кредитов редко превышает два-три года), отмечает Першин. К тому же сейчас высокий спрос на облигации, что подтверждают успешные размещения ОФЗ минфином. Также при уже достаточно низком уровне ключевой ставки возможная экономия на обслуживании долга за счет его рефинансирования по еще более низким ставкам, по мнению аналитика, не компенсирует высокие риски рефинансирования, если ключевая ставка вдруг будет повышена.

В опубликованном ранее исследовании АКРА говорилось, что планка по объему выпуска субфедеральных облигаций на текущий год - 310 млрд рублей. В 2019 и 2018 годах планировалось разместить облигации совокупной номинальной стоимостью 250 и 330 млрд рублей соответственно, однако фактический объем размещения оказался в 2,5-3 раза ниже.

Любые облигации (государственные или компаний) в отличие от акций считаются более надежным активом. Плата за надежность - в среднем более низкая доходность. Но если сравнивать облигации друг с другом, то покупка субфедеральных облигаций более рискованна, чем, например, покупка ОФЗ.

То есть если, приобретая ОФЗ, инвестор принимает на себя риск дефолта государства, то в случае с покупкой облигаций конкретного региона инвестор принимает на себя риски дефолта субъекта Федерации. Государство при этом не несет ответственности за обязательства региона, то есть теоретически дефолт региона может быть допущен, рассказывает начальник управления клиентской аналитики "БКС Премьер" Илья Царфин.

Поэтому потенциальные риски у региональных облигаций выше, чем у ОФЗ, но на практике уровни риска отличаются минимально - федеральный центр вряд ли останется в стороне в случае серьезных долговых проблем региона. Несмотря на это, формальная разница в риске закреплена в ставках доходности бумаг. Она у региональных облигаций выше, чем у ОФЗ, на 1-1,5%, подчеркивает Царфин. Так, например, текущая доходность одного из выпусков ОФЗ с погашением в октябре 2024 года сейчас составляет 5,74% годовых, а доходность выпуска облигаций Республики Марий Эл с погашением в августе 2024 года - 6,89% годовых.

Доходность региональных облигаций превышает доходность облигаций федерального займа - обычно на 1-1,5%. Но это компенсируется более низкой ликвидностью

Однако еще один очень важный момент - это ликвидность облигаций, предупреждает Царфин. В ОФЗ она существенно выше, и в случае если инвестору их нужно будет оперативно продать, он сможет сделать это быстро и с минимальными потерями. У региональных облигаций ликвидность гораздо ниже, указывает аналитик.

По мнению Царфина, нынешнее время для входа на рынок федеральных и региональных облигаций можно считать вполне подходящим: ставки по банковским вкладам устремились вниз, в то время как доходность по гособлигациям сохраняется на привлекательном уровне.