Суд в Германии разрешил в учебных заведениях ходить в никабах

Ранее руководство учебного заведения категорически запретило мусульманке переступать порог школы в такой одежде, и тогда она сразу обратилась с иском в местный суд высшей инстанции. В суде заявили, что жалоба городских властей с просьбой опротестовать решение административного суда первой инстанции была отклонена в понедельник. Судьи посчитали, что нет никаких юридических оснований для распоряжения администрации учебного заведения с тем, чтобы 16-летняя девушка показывала свое лицо в классе, сообщает ndr.de.

Теперь школьница, которая обучается на розничного продавца, сможет появляться в никабе в классах профессионального училища в округе Хаммербрук. Школьные власти ранее оштрафовали ее мать на 500 евро за то, что она не смогла заставить дочь снять ее платок, который оставляет открытым лишь глаза.

Против этого выступили сенат (земельное правительство) Гамбурга, который в основном состоит из представителей Социал-демократической партии Германии (СДПГ) и фракция "зеленых". Недовольные депутаты раскритиковали решение суда и намерены внести дополнения в школьное законодательство. Кандидат в мэры Гамбурга и депутат сената от "зеленых" Катарина Фегебанк заявила, что паранджа и никаб являются для многих в ФРГ "символом угнетения". "Успешные школьные уроки нуждаются в хорошем общении учителя и ученика на уровне глаз. Для этого важно видеть лицо другого человека. Это невозможно с полной завесой. Вот почему мы это отвергаем", - сказала Фегебанк, которая будет баллотироваться на пост мэра этого крупнейшего немецкого города от "зеленых" на выборах 23 мая. Она также призывает изменить школьный закон, чтобы преподаватели и учащиеся появлялись на уроках и в стенах заведений без закрытых платков.

В дискуссии о запрете мусульманских платков в государственных школах Германия разделилась. Представители феминистских организаций страны выступают против запрета на ношение платков для детей. Они полагают, что женщины во всем мире борются за свое право на самоопределение, а мусульманки рискуют своей жизнью и своей свободой, чтобы "противостоять патриархальным законам, которые диктуют, как они должны покрывать свои головы и тела".

Со своей стороны оппозиционные партии Германии ранее призывали запретить никабы и бурки в учебных заведениях. Они раскритиковали власти страны и канцлера Меркель за то, что они не изменили школьный закон ранее. Немецкая ассоциация учителей призывает запретить закрывать лицо не только в школах. "Я выступаю за общенациональный запрет на употребление никаба во всех учебных заведениях. Он не соответствует открытому подходу, которого мы хотим придерживаться в аудитории", - сказал президент ассоциации Хайнц-Петер Майдингер.