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11.02.2020 19:32
Рубрика: Спорт

Король стал затворником

Легендарный бразилец Пеле не выходит из дома
Текст: Сергей Литвинов
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(8083)
Сын легендарного бразильского футболиста трехкратного чемпиона мира Пеле - Эдсон Шолби Насименту рассказал, что его отец в депрессии и не выходит из дома.

Подробностей Эдсон раскрывать не стал, но очевидно: состояние здоровья Короля футбола, как еще называют Пеле, ухудшается.

Фото: Дмитрий Донской/РИА Новости
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- В настоящее время он довольно слаб. Отец перенес операцию по замене тазобедренного сустава, но восстановительный процесс прошел не до конца корректно, - отметил сын Пеле. - Он король футбола, всегда был важной персоной, а теперь не может нормально ходить. Он подавлен и стыдится своего состояния.

Как уточнил Эдсон, Пеле сейчас передвигается только при помощи ходунков. "Да, это лучше, чем недавно, когда он перемещался на коляске, но ему все еще достаточно тяжело ходить", - сказал он.

Напоследок сын Пеле добавил, что легендарный бразилец не хочет выходить из дома и показываться на людях. "Он избегает любой деятельности, которая требует от него выйти в свет. Он стал затворником", - подытожил Эдсон.

Напомним, что в апреле прошлого года Пеле был госпитализирован в Париже из-за приступа тетании. У бразильца повысилась температура, и его отвезли в больницу. Уже через несколько дней легендарного футболиста выписали, и он отправился на родину.

Спустя несколько дней Пеле прооперировали в Бразилии в связи с камнем в мочеточнике. Он провел в лечебном учреждении неделю, после чего врачи отпустили его домой.

Добавим, что в конце прошлого года ряд испанских изданий включили Пеле в символическую сборную лучших игроков в истории футбола. Попал в нее и легендарный голкипер национальной команды СССР и столичного "Динамо" Лев Яшин.

Фото: Дмитрий Донской / РИА Новости
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Тем временем берлинская "Герта" объявила об уходе с поста главного тренера команды Юргена Клинсманна. Знаменитый немецкий футболист проработал в клубе 2,5 месяца.

Что интересно: при Клинсманне "Герта" потратила в зимнее трансферное окно больше всех в Европе (78 миллионов евро). Но в турнирной таблице команда продолжает оставаться в нижней части: она идет 14-й, имея в своем активе 23 очка.

- Мы удивлены решением Клинсманна. Ничто не предвещало такого развития событий, - приводит слова исполнительного директора "Герты" Михаэля Преца официальный сайт клуба.

Спорт Футбол Игроки и тренеры

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