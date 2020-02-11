"Тампа-Бэй" победила благодаря рекорду Кучерова

"Тампа-Бэй", благодаря дублю и новому личному рекорду Никиты Кучерова, обыграла в овертайме "Коламбус" - 2:1.

"Тампа-Бэй" в гостевом матче встречалась с "Коламбусом". В составе гостей тренерский штаб предоставил отдых основному голкиперу команды Андрею Василевскому, попавшему по итогам минувшей недели в тройку лучших игроков НХЛ.

Уже на третьей минуте счет в матче открыл Никита Кучеров, обновивший личный рекорд. Он набирает очки уже в 11 матчах подряд. А заодно и приблизился к Артемию Панарину, являющемуся лучшим бомбардиром сезона среди россиян.

Удержать победу не удалось. Оливер Бьеркстранд перевел встречу в овертайм, где все решил Кучеров. Его 27-й гол в сезоне принес "молниям" победу. Теперь в активе лидера "Лайтнинг" стало 69 очков, всего на четыре меньше чем у Артемия Панарина из "Нью-Йорк Рейнджерс". Защитник победителей Михаил Сергачев отметился голевой передачей и набрал сотое очко в карьере.

"Монреаль", ведя 2:0, уступил "Аризоне" - 2:3. Илья Ковальчук в этом матче очков набрать не смог.

Десятый гол в сезоне защитника "Филадельфии" Ивана Проворова помог его команде победить "Флориду" - 4:1. Голкипер проигравших Сергей Бобровский отметился 30-ю отраженными бросками.