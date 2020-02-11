Трамп предсказал конец масштабной эпидемии коронавируса

Президент США Дональд Трамп прокомментировал истерию, связанную с распространением коронавируса по планете. Американский лидер заявил, что вирус убьет тепло. Весной вспышка пневмонии пойдет на спад. Скорее всего, это произойдет в апреле, сказал глава Белого дома во время встречи с американскими губернаторами.

Трамп также отметил, что у США "хорошее положение" для борьбы с коронавирусом. В Соединенных Штатах всего 12 инфицированных. Еще 68 человек ждут результатов анализов, пишет РИА Новости.

Напомним, первые заболевшие новым коронавирусом 2019-nCoV быи выявлены в китайском городе Ухань в декабре прошлого года. По последним данным, только в Китае жертвой вируса стали 974 человека, в том числе два иностранца. За пределами КНР случаи заражения были выявлены в 24 странах.