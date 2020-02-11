Трамп: США создадут самые мощные ядерные силы в мире

Президент США Дональд Трамп пообещал, что пока нет соглашения с Россией и КНР о контроле над вооружениями, он будет создавать "самые мощные ядерные силы в мире", поскольку у него "просто нет другого выхода".

Об этом американский лидер заявил на встрече с губернаторами.

"Россия и Китай хотят вести с нами переговоры, чтобы остановить безумную трату миллиардов и миллиардов долларов на ядерное оружие. Но единственный путь, пока у нас нет этого соглашения, единственное, что я могу сделать, - это создать самые мощные ядерные силы в мире", - сказал Трамп.

Ранее он неоднократно заявлял, что Вашингтон предлагает разработать некое трехстороннее ядерное соглашение между США, Россией и КНР. При этом Китай негативно относится к данному предложению.

В настоящее время между Россией и США действует единственный договор о сокращении стратегических наступательных вооружений - СНВ-3, подписанный в 2010 году. Срок действия документа истекает в 2021 году, при этом остается неясным, намерена ли американская сторона его продлевать.