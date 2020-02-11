Украинская волонтер рассказала о мародерстве ВСУ

Украинская волонтер Ольга Решетилова написала на своей странице в Facebook о том, как украинские военные занимались мародерством перед ротацией.

По ее информации, военнослужащие 56-й мотопехотной бригады ВСУ, находясь в селе Пески в пригороде Донецка на линии соприкосновения, собрали металлические рейки, чтобы увезти с собой. Кроме того, они срезали крыши с гаражей, вынули окна, сбили плитку и даже решили забрать с собой деревянные срубы.

Как отмечает волонтер, командование бригады знает, чем занимаются их военнослужащие.

Ранее военный прокурор Украины Анатолий Матиос отмечал, что уровень преступности в ВСУ сильно вырос за последние годы.