В Бангладеш утонули 14 беженцев-рохинджа

В Бангладеш неподалеку от берега потерпело крушение судно, на котором находилось более 80 человек, большинство из них - мьянманские беженцы-рохинджа. Погибли, по последним данным, 14 человек, еще 70 удалось спасти. Об этом сообщает France Press со ссылкой на береговую охрану Бангладеш.

В настоящее время спасательные работы и поиски погибших и пострадавших продолжаются. Рохинджа - народность, живущая на западе Мьянмы в штате Ракхайн. Они исповедуют ислам. В последние годы между рохинджа и властями Мьянмы происходят регулярные столкновения, что привело к большому потоку беженцев в и без того перенаселенный соседний Бангладеш. Некоторые из рохинджа решаются плыть морем из Бангладеш в другие страны, в том числе в расположенную южнее Малайзию.