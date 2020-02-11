В Берлине грузчики уронили и сломали пианино стоимостью почти $200 тыс

Грузчики при переноске разрушили уникальное пианино канадской исполнительницы-виртуоза Анджелы Хьюитт стоимостью 194 тысячи долларов. Пианистка была настолько убита горем, что не общалась со своими поклонниками в Facebook более десяти дней. Пианино ручной работы, с его четырьмя сделанными специально для Хьюитт педалями, не подлежит восстановлению, сообщает The Guardian.

Неприятный инцидент произошел после того, как Хьюитт закончила запись фортепианных вариаций Бетховена в берлинской студии и ожидала отправки пианино в Италию, где проживает. Прибывшие рабочие с помощью подъемника попытались поместить пианино в грузовую машину, однако из-за слабо закрепленных поддонов оно соскользнуло и упало вниз с высоты трех метров.

Инструмент весом 590 килограмм раскололся на несколько частей. "Моему F278 Fazioli, единственному в мире, оснащенному четырьмя педалями, настал "капут". Я надеюсь, что мое пианино будет счастливо в раю для пианино", - написала исполнительница на страничке в Facebook.

Сломанный инструмент был проверен итальянским основателем фирмы Паоло Фазиоли, который признал его "не подлежащим восстановлению". "Нет смысла ни в финансовом, ни в художественном отношении реконструировать это пианино с нуля. Это действительно капут", - сказала Хьюитт.

Пианистка, которую критики называют "одним из самых лучших исполнителей творений Баха нашего времени", использовала пианино во время всех своих европейских концертных записей с 2003 года, включая недавнее исполнение ею шести симфоний немецкого классика.

Хьюитт, которая попеременно живет в квартире в Лондоне и дома у озера Тразимено в центральной Италии, сообщила, что "страховая сага" по компенсации стоимости пианино уже началась. Представители грузовой компании заявили, что это первый серьезный инцидент с грузоперевозками за 35 лет существования этой фирмы.