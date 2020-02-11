Новости

Украина не станет назначать посла в Россию 20:23
Россия улучшила позиции в логистическом рейтинге 20:19
Рестайлинговый Tiguan решил ввести в заблуждение 20:08
Болгарский полицейский совершил вооруженное ограбление казино 19:52
ЕЭК добивается права получения юридических гарантий при невыполнении решений 19:51
Рублев присоединился к Хачанову в 1/8 финала турнира в Роттердаме 19:44
Глава МИД Беларуси обсудил с послом России вопросы сотрудничества 19:42
В Берлине грузчики уронили и сломали пианино стоимостью почти $200 тыс 19:38
Лайнер с 1,4 тыс. пассажиров не пустили ни в один порт из-за COVID 19 19:27
Нижний Новгород примет финал чемпионата России по киберспорту 19:20
В Москве госпитализирован известный в прошлом футболист "Спартака" 19:20
На Кубани мужчину спасли после 7-минутной остановки сердца 19:13
Строителей онкоцентра в Калининграде заподозрили в хищениях 19:11
Для молодых семей предложили упростить процедуру приобретения жилья 18:32
Россиянин Хачанов стартовал с победы на теннисном турнире в Роттердаме 18:25
Дорогу Адлер - Красная Поляна закрыли из-за аварии на подстанции 18:23
Калужский таксист избил пассажирок и пытался отнять младенца 18:20
Биоинженеры протестировали "умный" пластырь для лечения диабета 18:18
В Госдуме оценили заявления Столтенберга о распаде ДРСМД и силе НАТО 18:13
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога 18:11
Робототехники создали руку, мастерски управляющуюся с яйцами 18:09
Мусульманская святыня Ирака оказалась древним еврейским храмом 18:05
Риск рака и диабета связали с уровнем тестостерона 17:59
В Севастополе загорелся сухогруз в доке 17:56
Археологи описали "ужасающее" открытие в испанской пещере 17:56
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
11.02.2020 19:38
Рубрика: В мире

В Берлине грузчики уронили и сломали пианино стоимостью почти $200 тыс

Текст: Андрей Васильев

Грузчики при переноске разрушили уникальное пианино канадской исполнительницы-виртуоза Анджелы Хьюитт стоимостью 194 тысячи долларов. Пианистка была настолько убита горем, что не общалась со своими поклонниками в Facebook более десяти дней. Пианино ручной работы, с его четырьмя сделанными специально для Хьюитт педалями, не подлежит восстановлению, сообщает The Guardian.

Фото: Tolga AKMEN / AFP
Отец Бориса Джонсона начал самостоятельную дипломатию

Неприятный инцидент произошел после того, как Хьюитт закончила запись фортепианных вариаций Бетховена в берлинской студии и ожидала отправки пианино в Италию, где проживает. Прибывшие рабочие с помощью подъемника попытались поместить пианино в грузовую машину, однако из-за слабо закрепленных поддонов оно соскользнуло и упало вниз с высоты трех метров.

Инструмент весом 590 килограмм раскололся на несколько частей. "Моему F278 Fazioli, единственному в мире, оснащенному четырьмя педалями, настал "капут". Я надеюсь, что мое пианино будет счастливо в раю для пианино", - написала исполнительница на страничке в Facebook.

Сломанный инструмент был проверен итальянским основателем фирмы Паоло Фазиоли, который признал его "не подлежащим восстановлению". "Нет смысла ни в финансовом, ни в художественном отношении реконструировать это пианино с нуля. Это действительно капут", - сказала Хьюитт.

Фото: iStock
В Дании собаке заплатили компенсацию за отмену авиарейса

Пианистка, которую критики называют "одним из самых лучших исполнителей творений Баха нашего времени", использовала пианино во время всех своих европейских концертных записей с 2003 года, включая недавнее исполнение ею шести симфоний немецкого классика.

Хьюитт, которая попеременно живет в квартире в Лондоне и дома у озера Тразимено в центральной Италии, сообщила, что "страховая сага" по компенсации стоимости пианино уже началась. Представители грузовой компании заявили, что это первый серьезный инцидент с грузоперевозками за 35 лет существования этой фирмы.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

В Кремле выразили надежду на исполнение Киевом парижских договоренностей
Новый коронавирус получил официальное название
МИД оценил влияние программ США по сдерживанию России
Песков: Даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет
"Газпром" рассчитывает запустить "Северный поток-2" в конце года
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам