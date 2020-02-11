В Германии спорят, можно ли школьницам и студенткам ходить в никабах

В ФРГ идет активная дискуссия по поводу того, можно ли школьницам и студенткам носить в общественных местах, включая учебные заведения, традиционную мусульманскую одежду, скрывающую тело и лицо, такую как чадра с никабом или паранджа. Об этом сообщает немецкое издание DW.

Обсуждение разгорелось после того, как Высший административный суд Гамбруга разрешил 16-летней школьнице ходить на уроки в никабе (накидке на голову, скрывающей часть лица). Ранее администрация школы отказалась пускать ее на занятия в таком виде, после чего девушка обратилась в суд. Суд заявил о "безоговорочной защите свободы вероисповедания" и встал на сторону истицы. Поскольку в законе о школьном образовании федеральной земли Гамбург ничего не сказано о запрете на никабы, то носить его допустимо, решил суд.

Теперь политические партии Германии спорят, допустимо ли ношение никаба. Что интересно, в данном случае часть феминисток согласна с правыми, и считают, что от ношения очень сильно закрытой традиционной одежды в общественных местах надо воздержаться. При этом многие их оппоненты подчеркивают, что общего законодательного запрета на никабы и паранджу нет, а значит, носить их можно. Примечательно, что левые "зеленые", обычно выступающие за всевозможные свободы, в данном случае не могут договориться между собой.

Между тем ряд федеральных земель ФРГ уже готовит изменения в свое законодательство. Поправки должны наложить запрет на ношение никабов, паранджи и тому подобных предметов одежды в учебных заведениях.