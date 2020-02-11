Новости

В Крыму создадут амбулаторную онкологическую службу 11:19
Путин в четверг встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию 11:17
В Москве мужчина умер во время футбольного матча 11:16
В Петербурге руферы устроили пробежку на крыше Главного штаба 11:09
Минтруд: Индексация пенсий работающих пенсионеров пока не предусмотрена 11:06
Пикап "Шерп" засветился на патентных изображениях 11:05
В акции по бесплатному онкоскринингу приняло участие свыше 11 тысяч человек 10:57
Вышел трейлер сериала с Софи Тернер "Выжить" 10:45
Коронавирус в Китае вызвал дефицит клюшек в НХЛ 10:38
В Приморье собака загнала на дерево дальневосточного леопарда 10:32
Россияне стали чаще сталкиваться с интернет-рисками 10:30
Десантники Союзного государства отправились на учения в Псковскую область 10:25
74-летний муж бросил Памелу Андерсон через SMS 10:25
ВТБ снизил ставки по ипотеке 10:18
В Симферополе арестован директор МУП "ГорТрансСервис" 10:17
В Краснодаре лежащего на рельсах мужчину задавила электричка 10:10
В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником 10:09
Видео: заезд на яму в автомастерской превратился в невыполнимый квест 10:08
Рейс до Москвы вернулся в Новосибирск через три часа полета 10:07
В 37 регионах России заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила норму 10:01
Украинская волонтер рассказала о мародерстве ВСУ 10:00
В Германии спорят, можно ли школьницам и студенткам ходить в никабах 09:58
На Кубани из-за хлопка газа в доме пострадали три человека 09:55
Обеспеченность жильем москвичей составляет 19,9 кв. м на человека 09:55
Депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности 09:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
11.02.2020 09:58
Рубрика: В мире

В Германии спорят, можно ли школьницам и студенткам ходить в никабах

Текст: Константин Волков
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

В ФРГ идет активная дискуссия по поводу того, можно ли школьницам и студенткам носить в общественных местах, включая учебные заведения, традиционную мусульманскую одежду, скрывающую тело и лицо, такую как чадра с никабом или паранджа. Об этом сообщает немецкое издание DW.

Обсуждение разгорелось после того, как Высший административный суд Гамбруга разрешил 16-летней школьнице ходить на уроки в никабе (накидке на голову, скрывающей часть лица). Ранее администрация школы отказалась пускать ее на занятия в таком виде, после чего девушка обратилась в суд. Суд заявил о "безоговорочной защите свободы вероисповедания" и встал на сторону истицы. Поскольку в законе о школьном образовании федеральной земли Гамбург ничего не сказано о запрете на никабы, то носить его допустимо, решил суд.

Американская авиакомпания заплатит штраф за дискриминацию мусульман

Теперь политические партии Германии спорят, допустимо ли ношение никаба. Что интересно, в данном случае часть феминисток согласна с правыми, и считают, что от ношения очень сильно закрытой традиционной одежды в общественных местах надо воздержаться. При этом многие их оппоненты подчеркивают, что общего законодательного запрета на никабы и паранджу нет, а значит, носить их можно. Примечательно, что левые "зеленые", обычно выступающие за всевозможные свободы, в данном случае не могут договориться между собой.

Между тем ряд федеральных земель ФРГ уже готовит изменения в свое законодательство. Поправки должны наложить запрет на ношение никабов, паранджи и тому подобных предметов одежды в учебных заведениях.

В мире Европа Германия

Главное сегодня

Путин в четверг встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
В Госдуму внесены поправки о расширении программы маткапитала
В 37 регионах России заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила норму
Захарова назвала хаотичными действия Токио по карантину на Diamond Princess
Посол России в Вашингтоне назвал дружбу РФ и США выгодной миру
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам