В Госдуме оценили заявления Столтенберга о распаде ДРСМД и силе НАТО

США и НАТО готовят почву для оправдания вероятного отказа от подписания нового договора о сокращении стратегических наступательных вооружений - СНВ-III. Такой вывод сделал зампредседателя комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин, комментируя заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга.

Ранее глава Североатлантического альянса отметил, что Москва "начала нарушать договор [о ликвидации ракет средней и меньшей дальности] много лет назад", а НАТО якобы стала платформой для объединения союзников США в Европе для выработки способов борьбы с таким поведением России. А распад ДРСМД подчеркнул, по его мнению, силу НАТО, так как страны блока смогли провести между собой тесные консультации.

Швыткин напомнил, что США вышли из ДРСМД в одностороннем порядке. И этот выход "в очередной раз показал безответственную и поддерживаемую блоком НАТО политику со стороны США". Кроме того, Вашингтон, модернизируя возможности своего вооружения, подпадающего под ограничения закона, "прямым и грубым образом его нарушали".

"Данное заявление Столтенберга свидетельствует о перспективах неподписания со стороны США договора СНВ-III. Они заранее готовят почву для оправдания своих действия, перекладывая проблемы с больной головы на здоровую", - приводит слова депутата RT.

Более того, подчеркнул Швыткин, каркас безопасности Европы разрушен самими же участниками блока НАТО, которые должны нести за это "ответственность перед народами своих стран".

"Никакой демонстрации силы от НАТО в отношении ДРСМД нет. Можно это переиначить как слабость со стороны стран блока", - констатировал Швыткин.