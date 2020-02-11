В Госдуму внесен проект о минимальной зарплате медиков

Зарплата для медработников первичного звена должна быть не ниже средней по региону, а для педиатров и участковых врачей - в два раза выше, чем в среднем по региону. На это направлен законопроект, который внесла в Госдуму "Справедливая Россия". К документу прилагается отрицательный отзыв правительства.

Документ внесли депутаты во главе с лидером фракции Сергеем Мироновым.

Авторы инициативы считают, что реализация инициативы не должна привести к увеличению объема финансирования здравоохранения в целом. Они объясняют это тем, что законопроект направлен на изменение баланса составляющих оплаты труда отдельных категорий медицинских работников.

Говоря о необходимости принятия такого закона, депутаты в пояснительной записке приводят ряд собранных партией данных. Согласно им, соответствие зарплаты врачей уровню средней заработной платы в соответствующем регионе зачастую достигается путем совмещения ставок и должностей. "Такое вынужденное совместительство приводит к повышению рабочей нагрузки на врача и может привести к снижению качества оказываемых пациентам медицинских услуг", - заявили авторы.

Кабмин не поддержал инициативу. Согласно тексту отзыва, подход об установлении минимальной заработной платы только для отдельных категорий врачей создаст неоправданную дифференциацию в оплате труда медиков в целом.

Кроме того, указанные в законопроекте врачебные должности не соответствуют установленной номенклатуре должностей медицинских работников и фармацевтических работников.

В кабмине также не согласились с авторами по поводу расходов на инициативу. На самом деле, потребуется выделение дополнительных бюджетных ассигнований из федерального бюджета, однако законопроект не содержит норм, определяющих источники.