В Кремле выразили надежду на исполнение Киевом парижских договоренностей

Прежде чем встречаться в "нормандском формате", необходимо выполнить договоренности Парижского коммюнике, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Ведется работа на уровне соответствующих помощников глав государств, министерств иностранных дел. Эта работа будет продолжена. Мы фиксируем некоторые заявления, в том числе из Киева, которые не коррелируются с подтверждениями безальтернативности Минских договоренностей, которые были зафиксированы в тексте парижского документа", - заявил журналистам Песков.

"Но пока, наверное, идет рабочий процесс, еще время есть. Надеемся, что в результате работы, которая сейчас ведется экспертами, удастся выйти на исполнение договоренностей, зафиксированных в парижском документе", - добавил он.

На вопрос, увязана ли возможность проведения новой встречи в "нормандском формате" с выполнением договоренностей, прописанных в коммюнике, Песков сказал: "По крайней мере, так написано в коммюнике. Там определено, что должна быть проделана определенная работа. То есть в данном случае мы просто читаем документ".