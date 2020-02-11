Падение рынка грузовых авиаперевозок стало самым сильным за последние несколько лет. Ежегодный отчет Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA) в этом году показал, что рынок грузовой авиации сократился на 3,3%. Это первое падение с 2012 года и самое сильное с 2009 года, когда из-за финансового кризиса авиаперевозки сократились на 9,7%.

Основной причиной эксперты называют торговую войну США и Китая. В результате противостояния двух экономических гигантов в 2019 году глобальный товарооборот хоть и подрос, но всего лишь на 0,9% против 4,6% и 3% в 2017 и 2018 годах соответственно (по данным ВТО).

По данным Росавиации, объем грузовых перевозок российскими авиакомпаниями составил по итогам 2019 года 1,1 млн тонн, что на 2,2% меньше, чем годом ранее. Отдельные авиакомпании, наоборот, нарастили грузовые перевозки - так, объемы грузоперевозок авиакомпании "Победа" выросли на 43,5%, "Сибири" - на 26%. Однако данные Росавиации не учитывают разницу между внутренними и международными рейсами, поэтому понять, насколько мировая ситуация отражается на объемах внешнеторговых авиапоставок, довольно сложно.

Эпидемия коронавируса в Китае, прогнозируют специалисты, также негативно скажется на авиаперевозках. Уже сейчас сильно урезано авиасообщение с КНР. В стране приостановлены фабрики, что автоматически сокращает объемы торговли. Приближается 14 февраля, один из крупных торговых дней - не доставленные к этому празднику товары принесут рынку убытки, которые будет сложно компенсировать. Однако Сергей Сычев, руководитель отдела логистики компании "Транссертико", полагает, что глобально логистика не пострадает. "Грузовые авиакомпании, страдавшие в последнее время от конкуренции с пассажирскими, активно осваивающими сегмент перевозки коммерческих грузов, получили передышку из-за отмены рейсов из Китая. Но карантин рано или поздно закончится, и конкурентная борьба возобновится с новой силой, от чего выиграет конечный покупатель", - говорит он.

Карантин рано или поздно закончится, и конкурентная борьба возобновится с новой силой, от чего в итоге выиграет конечный покупатель

Авиаперевозки - самый быстрый способ доставки грузов, но и самый дорогой, поэтому компании используют его только в исключительных случаях. Как правило, самолетами перевозят скоропортящиеся товары, продукты питания или товары с высокой стоимостью. "Если авиатранспортом доставлять пшеницу при цене 50 рублей за килограмм, то за счет дорогой авиадоставки она, как говорят логисты, "покроется тонким слоем позолоты". А вот, например, дорогие, но не занимающие много места медицинские препараты вполне выгодно будет доставить авиатранспортом", - объясняет Алексей Чернышев, коммерческий директор логистической компании AKFA. Впрочем, дороговизна - дело относительное. "По сравнению с морским фрахтом авиаперевозка дороже на порядок, но в абсолютных цифрах стоимость авиафрахта даже между самыми дальними точками на карте в среднем не превышает 5 долларов за килограмм. В цене на смартфон, например, это составит 50-100 рублей", - отмечает Сергей Сычев.

Согласно отчету 2020 Agility Emerging Markets Logistics Index, посвященному развитию международного рынка логистики, по итогам 2019 года воздушный грузовой маршрут ЕС - Россия занял десятое место по темпам роста, нарастив объемы с 12,7 тысячи тонн в 2018-м до 13,6 тысячи тонн в 2019 году.