В Нью-Йорке прохожих на тему коронавируса консультирует робот

На Таймс-Сквер, центральной площади Нью-Йорка, появился полутораметровый робот, всегда готовый помочь горожанам. Он охотно ответит на все вопросы, которые касаются коронавируса, сообщает US News.

Любопытные прохожие останавливались, заполняли короткие анкеты на сенсорном экране, похожем на iPad. Некоторые даже разговаривали с машиной. Робот спрашивает, есть ли у человека симптомы, например лихорадка, и человек должен нажать "да" или "нет". Если он выбрал "нет" то вскоре, получают успокаивающее сообщение, что со здоровьем все в порядке.

"Мы создали специальное программное обеспечение для обнаружения симптомов коронавируса. Это очень важно, поскольку люди боятся неопределенности. Умная машина поддержит и подскажет, что делать для предотвращения болезни, как укрепить иммунитет", - сообщили изобретатели из Филадельфии.

Многочисленные туристы охотно делают снимки с роботом, который против этого не возражает. Гость из Шотландии Томас Маккалинден рассказал, что не рассчитывал познакомиться на улице со столь занятным персонажем, но эта встреча произвела на него большое впечатление.