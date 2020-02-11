В Польше группу людей избили за русскую речь

В польском городе Торунь группа неизвестных избила пятерых человек, в числе которых были и местные жители. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Как написал один из подвергшихся нападению, инцидент произошел несколько дней назад. Во второй половине дня группа молодых людей напала на них с криками "Польша для поляков!" и "Бей украинцев!". Причиной нападения стало то, что пятеро, среди которых были граждане России, Украины, Беларуси, а также двое поляков, общались между собой на русском языке. Нападавшие не остановились даже перед тем, чтобы ударить девушку. Также они нанесли черепно-мозговую травму поляку. "Больше всего меня расстроило пассивное отношение окружающих людей, никто из них и не подумал вмешаться", - пишет в соцсети один из пострадавших.

В настоящее время польские власти ведут расследование инцидента и пытаются вычислить преступников с помощью видеозаписей.