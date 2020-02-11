Новости

Для молодых семей предложили упростить процедуру приобретения жилья 18:32
Россиянин Хачанов стартовал с победы на теннисном турнире в Роттердаме 18:25
Дорогу Адлер - Красная Поляна закрыли из-за аварии на подстанции 18:23
Калужский таксист избил пассажирок и пытался отнять младенца 18:20
Биоинженеры протестировали "умный" пластырь для лечения диабета 18:18
В Госдуме оценили заявления Столтенберга о распаде ДРСМД и силе НАТО 18:13
Жительница Калининграда пожаловалась на камеру в кабинете гинеколога 18:11
Робототехники создали руку, мастерски управляющуюся с яйцами 18:09
Мусульманская святыня Ирака оказалась древним еврейским храмом 18:05
Риск рака и диабета связали с уровнем тестостерона 17:59
В Севастополе загорелся сухогруз в доке 17:56
Археологи описали "ужасающее" открытие в испанской пещере 17:56
В Софии выразили беспокойство положением этнических болгар на Украине 17:49
В Польше группу людей избили за русскую речь 17:49
"Газпром" рассчитывает запустить "Северный поток-2" в конце года 17:47
На Кубани экс-следователя МВД осудили за взятку в 2 млн рублей 17:34
В Нью-Йорке прохожих на тему коронавируса консультирует робот 17:07
Лукашенко назвал Китай важным партнером Беларуси 17:03
В Татарстане ветераны получат 100 тысяч рублей к 75-летию Победы 17:00
На ЦКАД возводят центральный пункт управления 16:44
В Омске фитнес-клуб отказал клиенту в скидке из-за лишего веса 16:39
В Тюмени завели дело на школьника, ловившего "зараженных коронавирусом" 16:30
Премьер Беларуси подвел экономические итоги года 16:28
С улиц Москвы эвакуировали 100 машин без номеров 16:26
Найденный в Англии 2000-летний клад изумил археологов 16:26
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
Как бывшим супругам платить за ремонт общего жилья
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
11.02.2020 17:49
Рубрика: В мире

В Польше группу людей избили за русскую речь

Текст: Константин Волков

В польском городе Торунь группа неизвестных избила пятерых человек, в числе которых были и местные жители. Об этом сообщает Gazeta Wyborcza.

Захарова прокомментировала высказывание главы МИД Польши

Как написал один из подвергшихся нападению, инцидент произошел несколько дней назад. Во второй половине дня группа молодых людей напала на них с криками "Польша для поляков!" и "Бей украинцев!". Причиной нападения стало то, что пятеро, среди которых были граждане России, Украины, Беларуси, а также двое поляков, общались между собой на русском языке. Нападавшие не остановились даже перед тем, чтобы ударить девушку. Также они нанесли черепно-мозговую травму поляку. "Больше всего меня расстроило пассивное отношение окружающих людей, никто из них и не подумал вмешаться", - пишет в соцсети один из пострадавших.

В настоящее время польские власти ведут расследование инцидента и пытаются вычислить преступников с помощью видеозаписей.

В мире Европа Польша

Главное сегодня

В Кремле выразили надежду на исполнение Киевом парижских договоренностей
МИД оценил влияние программ США по сдерживанию России
Песков: Даты голосования по поправкам в Конституцию пока нет
"Газпром" рассчитывает запустить "Северный поток-2" в конце года
Новак заявил о неопределенности влияния коронавируса на нефтяной рынок
Фоторепортаж
Фоторепортаж
В Голливуде вручили премию "Оскар"
После Brexit французским рыбакам закрыли доступ к британским водам