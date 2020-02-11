В Риме подростки напали на китайцев из-за коронавируса

В столице Италии задержали подростка, оскорбившего граждан Китая.

Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел в минувшее воскресенье в районе Тусколано. Несовершеннолетние встретили иностранных туристов на одной из улиц Рима и обвинили их в распространении коронавируса. "Убирайтесь отсюда!", - кричали агрессивно настроенные подростки.

Наблюдавшие неприятную картину прохожие вызвали полицейских. Стражи порядка задержали 15-летнего хулигана с разбитой стеклянной бутылкой в руке. Двое его приятелей скрылись с места происшествия.

Мэр Рима Вирджиния Раджи осудила действия хулиганов. "Это постыдно. Подобные эпизоды являются плодом невежества и расизма", - написала градоначальник в Twitter.