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11.02.2020 04:45
Рубрика: В мире

В Риме подростки напали на китайцев из-за коронавируса

Фото: REUTERS Фото: REUTERS
Фото: REUTERS

В столице Италии задержали подростка, оскорбившего граждан Китая.

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Как сообщает РИА Новости, инцидент произошел в минувшее воскресенье в районе Тусколано. Несовершеннолетние встретили иностранных туристов на одной из улиц Рима и обвинили их в распространении коронавируса. "Убирайтесь отсюда!", - кричали агрессивно настроенные подростки.

Наблюдавшие неприятную картину прохожие вызвали полицейских. Стражи порядка задержали 15-летнего хулигана с разбитой стеклянной бутылкой в руке. Двое его приятелей скрылись с места происшествия.

Мэр Рима Вирджиния Раджи осудила действия хулиганов. "Это постыдно. Подобные эпизоды являются плодом невежества и расизма", - написала градоначальник в Twitter.

В мире Европа Италия Распространение коронавируса 2019-nCoV

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