В России внедрят единый порядок инициативного бюджетирования. Президент РФ поддержал создание законопроекта о его внедрении. Документ подготовлен правительством и партией "Единая Россия".

Инициативным, или "народным" бюджетированием называют форму прямого участия жителей в решении вопросов местного значения. Люди получают возможность предлагать собственные проекты и участвовать в их реализации. Развитие этого механизма - одно из наиболее активно развивающихся направлений проекта Минфина России "Бюджет для граждан".

В 2018 году в стране стартовала программа развития инициативного бюджетирования. Свои практики в этом направлении представили 68 регионов. По данным НИФИ Минфина России, в 2018 году этот механизм в стране применялся 193 раза - почти вдвое чаще, чем в 2017 году (112 раз) и в шесть раз чаще, чем в 2015 (31 раз). В некоторых субъектах РФ - например в Московской и Ростовской областях - приняты региональные законы, регламентирующие применение "народного" бюджетирования. Законопроекты о внесении изменений в федеральный закон о местном самоуправлении и Бюджетный кодекс, которые должны определить правовые основы механизма инициативного бюджетирования, были внесены в российское правительство в 2019 году.

Пример долгосрочного применения механизма "народного" бюджетирования, по мнению экспертов минфина, был реализован в Октябрьском районе Ростовской области. С 2012 года здесь проводился грантовый конкурс социальных проектов, разработанных такими местными сообществами, как ТОС и ТСЖ, а также управляющими компаниями и организациями сферы ЖКХ. Организатором конкурса выступил муниципальный фонд, учрежденный администрацией Октябрьского района - он получил статус микрофинансовой организации. Главным источником средств стали проценты от микрозаймов, которые выдавали местным предпринимателям. Из этих денег формировались гранты на поддержку проектов горожан. Сейчас конкурс проводится по всей Ростовской области: в конце января 2020 года из 376 заявок было выбрано 176 проектов-победителей. На их реализацию заложено 272 миллиона рублей. В том же Октябрьском районе "по заявкам" жителей построят новый тротуар и благоустроят четыре территории, в том числе две зоны отдыха.

Люди получают возможность предлагать собственные проекты и участвовать в их реализации

В Новгородской области в 2019 году в рамках практики инициативного бюджетирования было реализовано 97 проектов - от создания современных контейнерных площадок до ремонта досуговых центров и строительства дорог. В Волгоградской области благодаря механизму инициативного бюджетирования часть жителей сумели решить свои проблемы с водоснабжением - в 2019 году здесь заменили две водонапорные башни. Всего победителями местного конкурса стали 93 проекта, на их реализацию из областного бюджета потрачено 56 миллионов рублей. При этом, по информации минфина, в Волгограде и Нижнем Новгороде в начале 2019 года были запущены блокчейн-платформы для голосования - надежность процедуры отбора жителями лучших проектов обеспечили цифровые технологии.