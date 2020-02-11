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10.02.2020 23:46
Рубрика: Спорт

Девушки на корте

В Питере начинается борьба за Ladies Trophy
Текст: Анна Козина
Российская газета - Столичный выпуск № 28(8082)
В Санкт-Петербурге стартовал женский теннисный турнир St. Petersburg Ladies Trophy 2020. И уже во вторник на корте сойдутся две первые ракетки России - бывшая и нынешняя.

Речь о Дарье Касаткиной, у которой сейчас наблюдается спад в результатах (она 71-я в мировом рейтинге. - Прим. ред.), и Екатерине Александровой, которая в минувшие выходные помогла нашей сборной одолеть румынок со счетом 3:2 и выйти в финальную часть Кубка Федерации. Екатерина, напомним, выиграла обе одиночные встречи.

В Питер Александрова, занимающая 28-е место в рейтинге WTA, приехала с желанием и дальше побеждать.

Фото: AP Photo/Charles Krupa
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- Любой успех придает уверенности, тем более когда ты приносишь победу своей команде. Правда, пока я чувствую небольшое опустошение в психологическом плане, - приводит слова Александровой пресс-служба турнира. - Надеюсь, что мне это не помешает, и в Санкт-Петербурге я смогу сыграть еще лучше, чем в Румынии.

Александрова также заявлена в парном разряде. Она выступит вместе с Верой Звонаревой. В прошлом сезоне эта комбинация уже принесла девушкам успех. Они взяли титул в Будапеште.

Некоторые россиянки уже вступили в борьбу. В первом круге Анастасия Потапова со счетом 6:2, 6:4 обыграла соотечественницу Людмилу Самсонову, с которой они пробились в основную сетку через квалификацию.

Отметим также, что на питерские корты выйдут две теннисистки из топ-10 мирового рейтинга: швейцарка Белинда Бенчич (5) и голландка Кики Бертенс (8). Чешка Петра Квитова еще недавно занимала седьмое место, но сейчас находится на 11-й строчке.

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