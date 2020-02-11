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Валентина Петренко, общественный и государственный деятель
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Безусловно, программа по профессиональной переподготовке женщин, находящихся в декретном отпуске, - важное и полезное начинание. Но подойти к ее реализации необходимо с умом.

Вопрос демографии в нашей стране стоит очень остро. Об этом в своем недавнем Послании Федеральному Собранию говорил президент. Государство старается различными способами стимулировать рождаемость. И вот один из таких способов - вышеупомянутая программа. Зачастую женщины боятся рожать детей или же рожать больше одного ребенка, уходить надолго в декретный отпуск, поскольку думают, что материнство поставит крест на их карьере, на их трудовой деятельности. За пять-семь лет нахождения в отпуске по уходу за детьми женщина может потерять квалификацию и потом, выйдя из декрета, оказаться ненужной работодателю. Но если за время отпуска она сможет получить другую специальность или же повысить свою квалификацию, чтобы не остаться в дальнейшем без работы, это будет просто замечательно.

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Однако такую переподготовку молодых мам стоит вести с учетом будущих потребностей рынка труда. А иначе нет никакого смысла. Зачем женщине получать специальность, по которой она через несколько лет не сможет никуда или практически никуда устроиться, потому что эта специальность окажется не востребована?

Сейчас все идет к тому, что человеческий труд во многих сферах и областях в скором времени заменят роботы и компьютеры. Некоторые профессии просто уйдут в небытие, как, например, ушла профессия телефониста. И многие люди в итоге останутся без работы. Не только женщины, но и мужчины. Об этом стоит задуматься уже сегодня.

Большинство женщин не хотят всю жизнь просидеть дома, посвящая себя исключительно детям и мужу. Им хочется состояться и в профессиональном плане.

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