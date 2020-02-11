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11.02.2020 07:05
Рубрика: Спорт

"Вашингтон" проиграл "Айлендерс" и потерял из-за травмы Кузнецова

Текст: Максим Домчев
"Вашингтон" проиграл "Нью-Йорк Айлендерс" - 3:5 и из-за травмы лишился Евгения Кузнецова. Александр Овечкин снова не забил и завершил матч с коэффициентом полезности "минус четыре".

В очередном матче регулярного чемпионата НХЛ "Вашингтон" на своей площадке принимал "Нью-Йорк Айлендерс". Собравшиеся на стадионе болельщики ждали голов от Александра Овечкина, остановившегося всего в двух шагах от отметки 700 заброшенных шайб в регулярных чемпионатах НХЛ.

Фото: Hublot
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Предыдущий домашний матч принес поклонникам "Кэпиталз" жестокое разочарование. "Филадельфия" буквально размазала "Вашингтон" по льду, выиграв 7:2.

Начало этого матча также не предвещало ничего хорошего. К седьмой минуте форвард "островитян" Энтони Бовиллье оформил дубль. Защитник хозяев Джон Карлсон отыграл один гол, но еще до первого перерыва Дивон Тейвз сделал счет 3:1.

Во втором периоде Леон Комаров и Джордан Эберле сделали преимущество гостей еще более ощутимым, а "Вашингтон" заменил вратаря Илью Самсонова.

Несмотря на гол Кузнецова "Вашингтон" проиграл "Питтсбургу"

Второй период омрачился травмой, которую получил российский нападающий Евгений Кузнецов. Форвард гостей Комаров довольно жестко атаковал его у борта, и россиянин получил повреждение верхней части тела, покинув лед. Больше на площадку он не выходил, а степень серьезности повреждения пока не известна.

Ларс Эллер и Ти Джей Оши сумели немного сократить разницу в счете, но спастись в этот веер "Вашингтону" было не суждено. "Кэпиталз" проиграли 3:5, а худшим в их составе стал Овечкин, заработавший коэффициент полезности "минус четыре".

Для "Вашингтона" это поражение стало третьим в четырех последних матчах.

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