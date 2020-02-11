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11.02.2020 13:37
Рубрика: Культура

Ведущей "Битвы престолов" Валерия Комиссарова станет Людмила Гурченко

Текст: Сусанна Альперина
Фото: Из личного архива Фото: Из личного архива
Фото: Из личного архива

Реалити-шоу "Битва престолов" стартует 14 февраля на видеосервисе MEGOGO. "Битва престолов" - это новое детище Валерия Комиссарова, автора и продюсера таких громких телепроектов, как "Моя семья", "Окна" и "Дом-2". На этот раз Комиссаров замахнулся на костюмированное шоу, в котором стать реальным королем или королевой может любой желающий. Одной их ведущих проекта станет Людмила Гурченко.

Фото: Наталия Жигачева/ youtube.com
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"Образ легендарной певицы и актрисы будет воссоздан в формате 3D при помощи специально разработанной нейронной сети на базе искусственного интеллекта", - так поясняют в релизе, распространенном видеосервисом.

Соведущими шоу будут блогеры-миллионники - актриса Настасья Самбурская и звезда Instagram Дарья Зотеева, известная как Инстасамка.

Организаторы шоу уже готовят заявку в Книгу рекордов Гинесса. Все потому, что реалити планируют с невероятным для отечественного телевидения размахом. Под прицелом 300 камер на площади более десяти гектаров счастливчики-подданные двух королевств будут жить в реальных средневековых замках, выбирая себе королей, которые правят ими и определяют их жизнь. Избранные король и королева получат абсолютную власть и смогут назначать свою аристократию, а те, кому не повезло, станут чернью и крепостными. Однако через неделю все может измениться. В каждом из королевств одиннадцать подданных сойдутся в схватке за власть и любовь.

Участником "Битвы престолов" может стать любой телезритель, заполнивший анкету на сайте проекта. Особо повезет королю или королеве - их жалованье составит один миллион рублей в месяц.

"Однако и рабочие обязанности у короля и королевы будут довольно серьезными. Им придется проявить максимальную ответственность в управлении королевством, жить невыносимо красивой жизнью и командовать слугами. Главное, что требуется от претендентов, не иметь аллергии на черную икру, лобстеров, фуа-гра, элитное шампанское и дорогие сорта вин", - говорится в релизе.

Фото: Галина Кмит/РИА Новости
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"Главный вопрос шоу в том, что, как и в жизни, все с интересом и завистью наблюдают за роскошной жизнью королей, но можно ли быть счастливым на этом месте, где все тобой публично восхищаются, при этом тайно ненавидят и даже готовят свержение? И как сделать выбор между любовью, личным счастьем и неограниченной, абсолютной властью?" - заявил Комиссаров.

Это не первый случай, когда российские создатели контента пытаются оживить знаковые фигуры, символизирующие свое время. НА ТВ-3 выходит цикл, в котором звезды берут интервью у знаменитостей, которых уже нет в живых. Так, например, Ксения Собчак в рамках проекта разговаривала с Владимиром Лениным.

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Персона: Людмила Гурченко Кино и ТВ с Сусанной Альпериной

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