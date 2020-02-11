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Рубрика: В мире

Ты туда не ходи

Венеция запустила систему по контролю за туристами
Текст: Нива Миракян ( "Российская газета", Рим)
Венецианские власти впервые взяли на вооружение новейшие технологии для ограничения турпотока. Все предыдущие попытки местной администрации решить эту проблему потерпели фиаско. Так, в прошлом году на некоторых улицах Лагуны были установлены турникеты для ограничения числа гостей и их грамотного перераспределения между частями города.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Но эти меры не отбили охоту у путешественников посещать Венецию. Не помогли даже высокие штрафы за езду на велосипеде, хождение по городу с голым торсом и потребление пищи вблизи каналов. По словам советника по туризму Паолы Мар, город вынужден внедрить автоматизированную систему контроля, поскольку Лагуна больше не справляется с ежедневным турпотоком, перевалившим за психологическую отметку в 60 тысяч человек.

Речь идет о 34 стереоскопических камерах с суперчувствительными датчиками, которые были установлены на зданиях и фонарях. Они будут распознавать силуэты прохожих, определяя их пол, возраст, но при этом, как обещают власти, не будут идентифицировать личность. "Опираясь на сведения с датчиков, мы сможем перенаправить туристов на другие маршруты, чтобы избежать толп на особо оживленных улицах города", - пояснила Мар.

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