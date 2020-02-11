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11.02.2020 05:58
Рубрика: В мире

Власти Венеции заставят туристов платить "налог на въезд"

Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Власти Венеции объявили, что с 1 июля туристам, приезжающим в город на один день, придется платить новый налог. "Этот взнос придуман не для того, чтобы заработать много денег, а чтобы в пиковые дни у туристов было меньше стимулов приезжать к нам", - пояснил представитель местной администрации Моррис Черон.

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Размер налога будет варьироваться от 3 до 10 евро. В некоторых случаях эта сумма уже будет включена в цену билета на поезд. Кроме того, оплатить налог можно на сайте мэрии или на специальном портале. Электронное подтверждение придет на телефон.

Что же касается контроля, то он будет производиться выборочно. "Мы не будем ставить турникеты. Мы будем проводить как можно больше проверок", - рассказал РИА Новости Черон. Максимальный штраф за неуплату налога составит 300 евро.

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