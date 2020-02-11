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Вышел трейлер драмы про отважных еврейских бойскаутов "Сопротивление"

Новости
    11.02.2020, 11:40
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube опубликован первый трейлер драмы режиссера и сценариста Хонатана Якубовича ("Каменные кулаки", "Темный ангел") "Сопротивление" (Resistance). В центре которой - реальная история отважных еврейских бойскаутов, которые сотрудничали в годы войны с французским Сопротивлением и тем помогли спасти жизни десятков тысяч сирот.

Фото: youtube.com
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Что немаловажно, одним из этих героических бойскаутов был Марсель Марсо, далее - самый известный и прославленный на планете мим, создатель парижской школы мимов. Его в картине играет Джесси Айзенберг.

В других ролях - Эд Харрис, Эдгар Рамирес ("Карлос", "Домино"), Клеманс Поэзи ("Залечь на дно в Брюгге"), Маттиас Швайгхёфер ("Красный Барон"), Белла Рэмси (Лианна Мармонт из "Игры престолов"), Карл Маркович ("Вавилон-Берлин", "Тьма").

По российской премьере информации пока нет.

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