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Вышел трейлер сериала с Софи Тернер "Выжить"

Новости
    11.02.2020, 10:45
Текст:   Олег Усков
Фото: youtube.com Фото: youtube.com
Фото: youtube.com

На YouTube-канале нового стримингового сервиса Quibi опубликован первый тизер-трейлер сериала "Выжить" (Survive), в основе сценария которого - одноименный роман Алекса Мореля.

В главных ролях - "Санса Старк" и "Темный Феникс" Софи Тёрнер и Кори Хоукинс ("Призрачная шестерка", "Черный клановец", "Ходячие мертвецы"), играющие, соответственно, Джейн и Пола - единственных выживших после крушения в горах их авиарейса. При этом ситуацию обостряет тот факт, что у девушки психологические проблемы.

Далее - тернистый путь в попытке выйти к цивилизации. Ну и борьба с личными демонами, как заведено.

Премьера - в апреле.

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