Новости

В Крыму создадут амбулаторную онкологическую службу 11:19
Путин в четверг встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию 11:17
В Москве мужчина умер во время футбольного матча 11:16
В Петербурге руферы устроили пробежку на крыше Главного штаба 11:09
Минтруд: Индексация пенсий работающих пенсионеров пока не предусмотрена 11:06
Пикап "Шерп" засветился на патентных изображениях 11:05
В акции по бесплатному онкоскринингу приняло участие свыше 11 тысяч человек 10:57
Вышел трейлер сериала с Софи Тернер "Выжить" 10:45
Коронавирус в Китае вызвал дефицит клюшек в НХЛ 10:38
В Приморье собака загнала на дерево дальневосточного леопарда 10:32
Россияне стали чаще сталкиваться с интернет-рисками 10:30
Десантники Союзного государства отправились на учения в Псковскую область 10:25
74-летний муж бросил Памелу Андерсон через SMS 10:25
ВТБ снизил ставки по ипотеке 10:18
В Симферополе арестован директор МУП "ГорТрансСервис" 10:17
В Краснодаре лежащего на рельсах мужчину задавила электричка 10:10
В Астрахани СК проверит информацию о связи учительницы со школьником 10:09
Видео: заезд на яму в автомастерской превратился в невыполнимый квест 10:08
Рейс до Москвы вернулся в Новосибирск через три часа полета 10:07
В 37 регионах России заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила норму 10:01
Украинская волонтер рассказала о мародерстве ВСУ 10:00
В Германии спорят, можно ли школьницам и студенткам ходить в никабах 09:58
На Кубани из-за хлопка газа в доме пострадали три человека 09:55
Обеспеченность жильем москвичей составляет 19,9 кв. м на человека 09:55
Депутат партии Зеленского заявил о гибели украинской промышленности 09:47
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Живущие в Сити
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
Что не пропустить по ТВ и в Сети на текущей неделе
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
В "РГ" наградят лауреатов Всероссийского конкурса экономической журналистики
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
Тест "РГ": Хорошо ли вы помните фильм "Москва слезам не верит"
11.02.2020 10:01
Рубрика: Общество

В 37 регионах России заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила норму

Текст: Алена Ларина

В 37 регионах России наблюдается превышение эпидемического порога гриппа и ОРВИ.

Фото: AP Photo/Mark Schiefelbein
Новосибирские ученые разработали медицинские маски, убивающие вирусы

По информации Роспотребнадзора, прежде всего, болеют дети от семи до 17 лет. Эпидемия гриппа и острых респираторных вирусных инфекций также началась в девяти региональных центрах. Причем, наиболее часто среди вирусов встречается вирус гриппа В.

Между тем, прививки заблаговременно были сделаны почти 74 миллионам россиян или более половине населения страны.

По данным Всемирной организации здравоохранения каждый год в мире гриппом и ОРВИ заболевает до полумиллиарда человек, а в результате осложнений от заболевания умирают почти два миллиона человек.

Общество Здоровье

Главное сегодня

Путин в четверг встретится с рабочей группой по поправкам в Конституцию
В Госдуму внесены поправки о расширении программы маткапитала
В 37 регионах России заболеваемость гриппом и ОРВИ превысила норму
Захарова назвала хаотичными действия Токио по карантину на Diamond Princess
Посол России в Вашингтоне назвал дружбу РФ и США выгодной миру
Родина
Родина
Как диванная дипломатия XIX века помогла освободить 300 русских пленных
Образование
Образование
Готовы ли российские вузы к переменам