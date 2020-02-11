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11.02.2020 19:19
Рубрика: Власть

Охрана бдит

Законопроект о применении ФСО боевой техники рекомендовано доработать
Текст: Иван Петров
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(8083)
Законопроект, которым предлагается разрешить сотрудникам Федеральной службы охраны (ФСО) использовать боевую технику, был поддержан комиссией правительства России по законопроектной деятельности. Правда, с оговоркой - в некоторых пунктах документ рекомендовано доработать. Об этом говорится в проекте отзыва кабмина, на который ссылается ТАСС.

Законопроект закрепляет то, что сотрудники ФСО "имеют право на применение физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники" лично или в составе подразделения. А командиры имеют право отдавать приказы об их применении в определенных законодательством случаях и порядке. В действующем законодательстве о госохране упоминания "боевой техники" нет, а только разрешается использовать "физическую силу, специальные средства и оружие".

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В законопроекте уточняется, что порядок применения боевой техники сотрудниками ФСО предстоит определить правительству РФ.

Кроме того, инициатива предлагает наделить органы госохраны правом определять трассы проезда охраняемых объектов и принимать решение об установлении, изменении, прекращении существования зон охраняемых объектов.

Еще одно важное нововведение - сотрудникам ФСО предлагается разрешить "в состоянии необходимой обороны или крайней необходимости" использовать любые подручные средства. Отмечается, что к таким средствам относятся и транспортные. Причем предоставлять свои транспортные средства и "иное имущество, необходимое для выполнения задач", сотрудникам ФСО должны будут не только организации, но и граждане РФ.

Согласно проекту закона, порядок применения в случаях необходимости боевой техники сотрудниками ФСО предстоит определить правительству России

Также в документе уточняется, что сотрудники охраны не несут ответственность за вред и убытки, причиненные при применении физической силы, специальных средств, оружия и боевой техники, если они использовались в законном порядке.

Фото: Reuters
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"Правительством РФ законопроект поддерживается при условии его доработки с учетом указанных замечаний", - говорится в проекте правительственного отзыва. Так, в кабмине отмечают, что отдельные предлагаемые изменения не соотносятся с положениями действующих законодательных актов РФ и предлагаемая редакция противоречит пункту 1 статьи 106 Земельного кодекса.

Законопроект был внесен в Госдуму в середине декабря группой депутатов во главе с председателем Комитета по безопасности и противодействию коррупции Василием Пискаревым. По его словам, предлагается уточнить понятийный аппарат, исключить устаревшие термины и уточнить порядок исполнения сотрудниками ФСО уже имеющихся у них обязанностей, определенных подзаконными актами.

Власть Работа власти Внутренняя политика Правительство ФСО Законопроекты и комментарии

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