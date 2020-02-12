112-летний японец признан старейшим мужчиной в мире

Житель японской префектуры Ниигата в возрасте 112 лет признан старейшим мужчиной на Земле по версии Книги рекордов Гиннесса.

Титэцу Ватанабэ родился 5 марта 1907 года, передает агентство Jiji. Некоторое время он работал на Тайване. После окончания Второй Мировой войны вернулся на родину, где и прожил большую часть своей жизни.

Мужчина признается, что секрет его долголетия заключается в смехе, то есть в позитивном отношении к жизни.

Со знаменательным событием Ватанабэ-сана поздравили его двенадцать внуков и шестнадцать правнуков, которые называют рекордсмена "большим дедушкой".

До этого самым возрастным мужчиной был также японец - Масадзо Нонака, который умер в январе прошлого года в возрасте 113 лет.