Airbus показал модель пассажирского самолета будущего

Авиастроительная компания Airbus на салоне в Сингапуре презентовала модель инновационного лайнера будущего.

Прототип, получивший название MAVERIC (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls), вид имеет весьма фантастический. Он не похож на современные самолеты с узким длинным корпусом - фюзеляжем и длинными крыльями.

Длина представленной модели составляет два метра, размах крыла - 3,2 метра, сообщает компания

Суть инновации в том, что авиалайнер создан по аэродинамической схеме "смешанное крыло" - разновидность "летающего крыла", имеющая более выраженный фюзеляж - за счет плавных наплывов он переходит в треугольные консоли крыла.

Такая конструкция позволит снизить сопротивление и сократить расход топлива до 20 процентов по сравнению с нынешними узкофюзеляжными самолетами. Кроме того, на 15 процентов увеличится грузоподъемность по сравнению с летательными аппаратами классической аэродинамической схемы.

По словам конструкторов, новая модель может сыграть важную роль в изменении архитектуры самолетов. Конфигурация летательного аппарата предусматривает универсальную летную кабину с надежными инновационными средствами управления и принципиально новый пассажирский салон. Он станет больше, шире, комфортнее и лучше звукоизолирован.

Осталось неясно, где при таком решении будут размещены иллюминаторы. Возможно, их заменят видеоэкраны.

Maveric был запущен в 2017 году, а впервые поднялся в небо в июне прошлого года. Сейчас он проходит летные испытания, завершение которых планируется этим летом.