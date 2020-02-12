Александр Петров рассказал о своей детской мечте

Популярный артист Александр Петров - "СОЮЗу": Я свой текст знаю

Александр Петров признан актером номер один в России за прошлый год, а недавно он был награжден кинопремией "Золотой орел" в номинации "За лучшую мужскую роль" в фильме "Текст". В молодой команде продюсеров "Текста" два белоруса - Алексей Троцюк из Бреста и Виталий Шляппо из Витебска.

Александр Петров: Раньше я снимался в десяти проектах в год. Теперь в двух, не более. Сергей Куксин/ РГ

Александр, знаю, что этот фильм для вас не рядовой?

Александр Петров: Это первая работа, которую я хотел бы показать своему Мастеру, профессору ГИТИСа Леониду Ефимовичу Хейфицу.

А станет ли "Текст" сериалом?

Александр Петров: Такая идея появилась на съемках, и режиссер Клим Шипенко предложил сделать два формата - и фильм, и сериал. Стало понятно, что у "Текста" есть большая фан-база.

У фильма не было господдержки. Что, на ваш взгляд, сработало?

Александр Петров: Талант создателей. У Клима Шипенко уже два "Золотых орла". К тому же в ленте снялись Иван Янковский и Кристина Асмус...

У знаменитого Люка Бессона вы снялись в фильме "Анна" с Хелен Миррен, обладательницей "Оскара". Если бы вам пришлось выбирать между Золотой каннской ветвью и всенародной любовью, что бы вы выбрали?

Александр Петров: Всенародную любовь.

Чему научились у Люка Бессона?

Александр Петров: Он посоветовал мне учить английский и верить в себя. Кстати, я до конца не верил, что буду сниматься у него. Я спросил, как он снимал, например, "Леона", "Пятый элемент"? Он сказал, что каждая картина - это отдельная философия.

Бывает ли у вас свободное время?

Александр Петров: Раньше я снимался в десяти проектах в год. Теперь в год у меня два проекта, не более.

У вас есть роли, за которые стыдно?

Александр Петров: Нет. Может, где-то что-то не получилось. Так бывает.

С кем вы еще не снимались?

Александр Петров: С Женей Мироновым, с Даней Козловским.

А из актрис?

Александр Петров: С Чулпан Хаматовой.

Вы же мечтали в детстве стать футболистом...

Александр Петров: Да, мечтал, но футболистом не стал. Я "закрыл" эту детскую мечту, когда снялся в фильме "Стрельцов" о великом советском футболисте с трагичной судьбой. Лента выйдет этой весной,16 апреля. Выходит, я все же осуществил свою детскую мечту: стал футболистом на экране.

Во второй части спортивной драмы "Лед" к своим ролям вернулись вы, Аглая Тарасова и Мария Аронова. На этот раз у картины другой режиссер - Жора Крыжовников.

Александр Петров: Это трогательная история выходит на экраны Союзного государства 14 февраля. Надя и Саша поженились, и, казалось бы, сказка должна закончиться как принято: "они жили долго и счастливо". Только в жизни главных героев не все так просто. Саша вынужден воспитывать дочку Надю один. Он сталкивается со множеством проблем молодого отца. Чтобы обеспечить себя и дочь, Саша возвращается к карьере хоккеиста. Первая часть фильма "Лед" считается одной из самых успешных лент 2018 года в российском прокате. При бюджете в 150 миллионов рублей она собрала полтора миллиарда.

Я исполнил свою детскую мечту стать знаменитым футболистом, когда снялся в фильме "Стрельцов"

Вы сначала отказались от съемок в продолжении фильма, но после того, как прочитали сценарий, все-таки согласились.

Александр Петров: Я узнал, что режиссером станет Жора Крыжовников ("Горько!"). Это мой режиссер - с ним мы сняли "Звоните ДиКаприо!". (Жора Крыжовников - псевдоним сценариста и режиссера Андрея Першина, который он взял в 2010 году, чтобы избавиться от амплуа "телевизионного ремесленника". Однако вскоре сценарист вновь вернулся к телевизионным проектам - в 2014 году он начал работу над комедийным белорусско-российским сериалом "Кухня". - Прим. автора).

Как вы переключаетесь с роли на роль?

Александр Петров: Легко. Однажды на Урале после съемок в ледяной воде меня повезли в баню. И вот я сидел в парилке и думал. И вдруг понял, что в голове у меня нет ни одной мысли.

На весы встаете каждый день?

Александр Петров: Не помню, когда вставал на весы.

Продолжаете ли заниматься отелем Petrov Avenue в родном Переславле-Залесском?

Александр Петров: Я очень люблю свой родной город и люблю туда приезжать. Это история вообще не про бизнес. Я вложил в этот проект достаточно много честно заработанных денег. Вместо того, чтобы себе построить какой-то дом. Когда-то я мечтал стать мэром и развивать регион. Поэтому мне хочется развивать здесь культуру, туризм, чтобы как можно больше людей приезжало к нам.

А где сейчас живете?

Александр Петров: За городом. Я люблю вечером выйти во двор и после шумной Москвы послушать тишину. Это привычка из Переславля-Залесского, когда я студентом приезжал домой на ночной электричке, выходил во двор и сидел на лавочке.