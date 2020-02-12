Двукратная олимпийская чемпионка, трехкратная победительница чемпионатов мира Анна Богалий в эксклюзивном интервью "РГ" поделилась своими ожиданиями от стартующего 13 февраля чемпионата мира по биатлону.

Анна Ивановна, стартует чемпионат мира. На ваш взгляд, на что в Италии способна наша сборная, учитывая всю непростую ситуацию в отечественном биатлоне?

Анна Богалий: Мы проигрываем по скорости, это было видно на недавнем этапе Кубка мира в Поклюке. Я присутствовала на стадионе и видела гонки собственными глазами. Очень хочется, чтобы ребята отошли от этой ситуации, и подошли к этим стартам во всеоружии. Все зависит от того, какая работа была проведена, и как себя чувствовал каждый спортсмен в последние два-три месяца. Тут нужен анализ, серьезный анализ по каждому отдельно взятому спортсмену. Надо знать по какому плану готовились ребята, я признаюсь честно, этого не знаю. Так что нам с вами остается лишь предполагать. Биатлон - динамичный и непредсказуемый вид спорта, который очень часто преподносит сюрпризы, как положительные, так и отрицательные. Поэтому ребята могут биться в каждой гонке. Понятно, что бывают и разные погодные условия, случается так, что лидеры не допускают промахов. И тут рецепт прост - надо бежать быстро и стрелять метко.

Анна Богалий считает, что нашим "стреляющим лыжникам" по силам побороться за медали ЧМ-2020

Но все-таки результаты последних гонок вряд ли внушают надежду - отстают наши сильно.

Анна Богалий: Я когда выступала, то тоже были тяжелее ситуации, когда в январе было очень тяжело, но работала и уже в феврале на Олимпийских играх или на чемпионатах мира выглядела другим человеком. Проделанная работа позволяла мне скорректировать свое состояние. Поэтому очень надеюсь, что Катя Юрлова-Перхт отошла от болезни. Два последних этапа в Рупольдинге и Поклюке получились у нее не слишком выразительными, поторопилась, хотела как лучше, но еще не была готова. Но эти результаты уже ушли в прошлое, надо забыть о них, перестать читать публикации, соцсети. Думаю, что если команде удалось абстрагироваться от всего этого, то тогда вполне реально перезагрузиться.

К старту чемпионата сборная России подошла с пугающей цифрой - 26 гонок подряд на Кубке мира команда не попадает на подиум. Как с этим быть?

Анна Богалий: Я не сторонник того, чтобы специально подсчитывать антирекорды, вернее тиражировать. Если бы эту цифру все постоянно не проговаривали и не публиковали столь часто, то меньше было бы негативного ажиотажа. Честно говоря, когда выходишь на старт, то не вспоминаешь о том, как давно команда не попадала на подиум. Все мысли связаны только с этой конкретной гонкой, какая погода сейчас, какая стоит задача, сколько огневых рубежей предстоит. Спортсмену нужно психологически подготовиться к каждой гонке. У всех были какие-то неудачи или наоборот успешные гонки. Поэтому сейчас нужно провести черту, очистить голову. Сейчас чемпионат мира и нужно свое любимое дело делать с любовью, в каждой гонке стараться максимально проявлять свои лучшие качества. Как воины - вышли, и бьемся вопреки всему.

Президент Союза биатлонистов России Владимир Драчев сказал, что медального плана нет и составить его невозможно. Вам кажется, что за награды чемпионата мира реально побороться?

Анна Богалий: Побороться реально. Мы видели в этом сезоне эстафетные гонки, когда девчонки наши лидировали и в итоге завоевали серебряную медаль. Это отличное выступление. Были, конечно, гонки, с противоположным результатом… Мужская команда, уверена, себя в эстафетных гонках вообще не реализовала. Свой потенциал они никак не могут реализовать. Постоянно возникают какие-то ошибки, где-то немного не дорабатывают, там поторопились, тут взяли патрон дополнительный, где-то тактически ошиблись. В итоге команда занимает места где-то около тройки, но мимо призов. И вполне эта ситуация может измениться во время чемпионата мира. Что касается смешанной эстафеты сингл-микст, то эта гонка очень интересная. Круг маленький, и эта гонка вполне может стать нашей. Когда спортсмен бежит короткий круг, то отставания не бывают большими и очень важна быстрая и качественная работа на огневом рубеже. И первая победа наша была в этом виде, когда бежали Алексей Волков и Яна Романова. Главное - не использовать дополнительные патроны, и тогда можно будет о чем-то говорить. В эстафетных гонках каждый дополнительный патрон откидывает нас на 10-15 секунд, и в итоге создаем себе сами сложности, а потом стараемся их преодолевать. Шанс побороться за медаль будет при правильной работе по ходу гонки.

Владимир Драчев также рассказал о том, что между российскими спортсменами и представителями Норвегии и Франции - пропасть.

Анна Богалий: Знаете, это же не сегодня все произошло. Я 8 лет занимаюсь детским биатлоном и знаю, как тяжело в глубинке, как непросто тренерам детско-юношеских спортивных школ. Поверьте, я проехала по стране и видела всю ситуацию. Поэтому нужно обратить внимание на это, в первую очередь. Прежде чем встречаться с первыми лицами региона, нужно узнать у тренеров и в школах по биатлону ту ситуацию, которая есть сейчас, и уже совместно определить план работ и то, что можно сделать и как помочь биатлону далее развиваться. Необходимо понять, что нужно людям, чтобы дальше двигаться. У нас очень много проблем, причем еще до того, как спортсмены дорастают до первой сборной. Есть очень много дыр в подготовке юных биатлонистов. Мы не идем вперед в развитии, а как-то тормозим и даже не стремимся развиваться. На протяжении восьми лет мы и мои коллеги стараемся дать лучшее нашим юным спортсменам, стараемся развивать, делать так, чтобы ребята задумывались о самоорганизации, внутреннем росте, хотим сделать так, чтобы они были спортсменами. Такими же улыбчивыми и свободными. Но есть же регионы, где руководство вставляет палки в колеса ДЮСШ. И мне кажется, что главное наладить работу от первого звена, то есть детского спорта, до последнего - сборной. И тогда будут не только Катя Юрлова-Перхт и Саша Логинов. Сейчас я вижу эту талантливую молодежь, и ее очень много в стране - на юношеских Олимпийских играх выступали. А многие из них еще недавно у нас на детских кубках соревновались. Сильные ребята подрастают, и хочется, чтобы мы их поддерживали.

Потрясли еще и слова о том, что основной причиной неудач стала слабая материально-техническая база, отсутствие специальной шлифт-машины для лыж. И слова, что сейчас нужно думать не о чемпионате мира, а о летней подготовке к следующему сезону.

Анна Богалий: По фразе Драчева насчет лета уже прошлись все кому не лень, не буду присоединяться. Это самое простое - подловить какой-то ляп, вынести в заголовок и цитировать повсюду. Если уж критиковать кого-то, то не за неверно сформулированную фразу. Лучше анализировать дела. Те же технические проблемы в сборной - они могли быть решены. Я была в сборной 10 лет и даже в самые сложные времена, когда не было у федерации финансовых партнеров, была возможность отстреливать ствол, подбирали патроны. В Европе есть возможность делать шлифты, без проблем. Просто каждому нужно будет заплатить от 30 до 70 евро. Это подготовка лыж специальным камнем, и не нужно тратить сейчас эти 200 тысяч евро на ее покупку. В той же самой Поклюке недавно приезжали люди с этой машинкой, и можно было там шлифты эти сделать. И все это нужно знать и прорабатывать заранее. А если мы что-то делаем в подготовке спортсменов не так, то не стоит абсолютно все списывать на технические причины вроде патронов и шлифт-машин. Это не самые сокровенные вопросы. Да, они тоже важные, но они решаемы. Это часть работы, которую было необходимо выстроить. С патронами раньше было все просто, тренеры забирали стволы, проводилась отстрелка, после чего покупались патроны на весь соревновательный период. Почему сейчас нельзя было так сделать, я не знаю.

Этот сезон начался со скандала с контрактами биатлонистов, потом была история с объявлением составов, где тоже не обошлось без шума в СМИ, сейчас частенько кто-то с кем-то публично выясняет отношения. Что происходит с биатлоном?

Анна Богалий: Биатлон раньше был более закрытым. В прессе появлялась та информация, которая должна была появиться, и все ситуации решались внутри коллектива. У нас были проблемы, было много чего, но сор из избы не выносили. Мы работали как команда. Позже пошли какие-то раздраи, люди стали говорить об этом публично. А последние полтора года нас всех просто трясет. Мне стыдно, что у нас столько негатива вокруг биатлона, так часто смешим народ. Кто-то уже не смотрит биатлон из-за всего, что происходит вокруг. Но я призываю верить в команду и делать для ее успеха то, что в наших силах, чтобы и биатлон становился лучше, и ребята подрастали. И первая команда сейчас на чемпионате мира будет стараться проявить все свои лучшие качества. Поверьте, никто не хочет выступить плохо. И многое для биатлона зависит от руководства, поэтому хочу пожелать Владимиру Драчеву стойкости и думать больше все же о нынешнем чемпионате мира, а не о лете. А все ребята на чемпионате мира выйдут и выложатся на сто процентов.

До следующей Олимпиады осталось менее двух лет. Реально догнать лидеров?

Анна Богалий: Сейчас ребята молодые подрастают тоже. И если вносить правильные коррективы в подготовку, то все возможно. Считаю, что нужно поменьше говорить прессе того, что было сказано в последнее время. А то даже мне как-то невесело от услышанного становится. Хочется, чтобы наш биатлон снова стал сильным. И наша страна чтобы упоминалась только в связи с яркими победами биатлонистов, а не из-за каких-то негативных ситуаций. Хочется порадовать своих болельщиков, они это заслужили.