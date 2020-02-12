"Аритмия" стала лучшей российской мелодрамой XXI века

Лучшей российской мелодрамой XXI века, по мнению зрителей стала "Аритмия" Бориса Хлебникова". Рейтинг лучших современных российских фильмов, выпущенных с 2000 года, составил проект "Кино Mail.ru". Главным критерием стали оценки самих зрителей.

В число лучших также попали мелодрамы "Приходи на меня посмотреть" Михаила Аграновича и Олега Янковского, "Благословите женщину" Станислава Говорухина, "Неадекватные люди" Романа Каримова.

А лучшей романтической картиной 21 века россияне назвали Фильм "Дневник памяти" Ника Кассаветиса с Райаном Гослингом и Рейчел МакАдамс в главных ролях.

Второе место заняла "Загадочная история Бенджамина Баттона" режиссера Дэвида Финчера, в главных ролях - Брэд Питт и Кейт Бланшетт. На почетном третьем месте уверенно расположился фильм База Лурмана "Великий Гэтсби" с Леонардо ДиКаприо и Кэри Маллиган.

Высокие оценки также получили фильмы "Виноваты звезды", "Спеши любить", "Амели", "Кейт и Лео", "Дневник Бриджит Джонс".