Армия США создает новый штаб для координации с союзниками в Европе

Вооруженные силы США воссоздают очередное штабное подразделение для лучшей координации с европейскими союзниками в целях "противодействия потенциальным угрозам" со стороны России, сообщает газета The Wall Street Journal.

В создаваемой командной части 5-ого армейского корпуса будут служить 635 военнослужащих, из которых порядка 200 офицеров и солдат будут обслуживать оперативный командный пункт США в Европе на основе ротации. Штабное подразделение будет дислоцировано в форте Нокс в штате Кентукки. Ранее Пентагон уже восстановил штабы 1-ого армейского корпуса в штате Вашингтон, 3-его корпуса в Техасе, и 18-ого десантного корпуса в штате Северная Каролина.

"Активизация дополнительного штаба корпуса предоставляет возможность обеспечить необходимый уровень командования и контроля, нацеленный на синхронизацию действий тактических подразделений армии CША, союзников и партнеров, проводящих операции в Европе", - сообщили в Пентагоне.

Сообщается, что 5-й корпус армии США является оперативно-тактическим соединением американских вооруженных сил, который принимал участие в обеих мировых войнах, а также операции в Косово и был официально расформирован 15 сентября 2013 года.