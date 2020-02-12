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12.02.2020 07:26
Рубрика: Общество

Гороскоп

Астропрогноз на 12-18 февраля: Рыбы, пересмотрите старые планы
Текст: Елена Шмелева
Российская газета - Неделя № 30(8084)

Овен

Мелкие неприятности не лишат вас душевного покоя. Сейчас неплохой момент для планирования дел на дальнюю перспективу.

Телец

Встречи с новыми людьми могут перерасти в дружбу. Проблемы же нынешних деловых партнеров могут застать вас врасплох.

Близнецы

Вы станете остро реагировать на то, как окружающие оценивают ваши поступки. Общайтесь с теми, кто не скажет вам лишнего.

Рак

Принимая решения, учитывайте чужие интересы. Динамизм, с которым вы делаете выводы, может напугать ваших коллег.

Лев

Не стоит затевать дальних поездок. В дороге вас могут поджидать неприятности.

Дева

Интерес к проблемам других людей позволит понять их мотивацию. Но не допускайте вмешательства в их личную жизнь.

Весы

По поведению окружающих вы попытаетесь понять, удачна ли выбранная тактика. Но выводы могут оказаться ошибочными.

Скорпион

Любая совместная деятельность не принесет позитивных результатов, поэтому начинать новые дела не стоит.

Стрелец

Не философствуйте, если ситуация требует действий. Иначе партнеры могут просто разорвать взаимоотношения.

Козерог

Удачный момент для встреч с людьми, способными стать для вас мудрыми руководителями или щедрыми спонсорами.

Водолей

Если ваши амбиции будут поставлены под сомнение, не теряйте ощущение реальности.

Рыбы

Пересмотр старых планов и создание новых упростит реализацию целей и сэкономит время.

Общество Ежедневник Гороскоп

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