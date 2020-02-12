Беларусь и Россия согласовали вопросы миграционной политики

В Витебске состоялось XIX заседание Межгосударственной межведомственной рабочей группы по выработке рекомендаций в области миграционной политики Союзного государства. По итогам заместитель министра внутренних дел Беларуси Александр Барсуков и первый заместитель министра внутренних дел России Александр Горовой подписали протокол.

В числе злободневных - вопрос о невыездных. Как заявил начальник Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Алексей Бегун, к марту внешний контур Союзного государства будет для таких лиц закрыт окончательно:

- Общие списки "запрещенных лиц" будут находиться на всех пунктах пропуска государственной границы Беларуси и России. Их составление завершается...

А вот соглашение о взаимном признании решения об отказе во въезде реализовано еще три года назад. На территорию Союзного государства запрещен въезд всем "гостям", которые негативно могут повлиять на безопасность и общественный порядок. В общей базе таковых - более одного миллиона!

Межгосударственная межведомственная рабочая группа рассмотрела также вопросы взаимодействия информационных систем и ресурсов МВД и широкого блока правоохранительных органов. Касается это и граждан Беларуси и России, находящихся на территории других стран.

По словам заместителя начальника Главного управления по вопросам миграции МВД России Дмитрия Демиденко, в высокой степени готовности находится проект решения, которое позволит иностранным гражданам, прибывшим на территорию Союзного государства "по безвизу", без проблем пересекать так называемую внутреннюю границу:

- Мы сошлись на том, что въезд должен быть симметричным. Если, к примеру, у России и Беларуси с какой-то страной установлен безвизовый въезд, то ее туристы без проблем смогут пересекать внутреннюю границу по железной дороге или на автомобиле. Если же ситуация асимметрична - у Беларуси визовый въезд, а у России безвизовый (и наоборот), - такой человек пересечь белорусско-российскую границу сможет лишь в установленных пунктах пропуска после оформления соответствующей визы. Отдельно мы рассмотрели вопросы подготовки к чемпионату Европы по футболу в Санкт-Петербурге в нынешнем году и чемпионату мира по хоккею в Минске в 2021-м. Здесь, возможно, будет заключено отдельное "спортивное" соглашение.

Обе стороны также отметили, что проект Концепции миграционной политики Союзного государства, который выведет две страны на новый уровень интеграционного взаимодействия, уже практически готов. Специалисты надеются, что в ближайшее время этот документ будет утвержден президентами Беларуси и России.