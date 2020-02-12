Белоусов призвал упростить процедуры управления нацпроектами

До конца июля правительство создаст рабочую информационно-аналитическую систему мониторинга реализации национальных проектов. К контролю мероприятий постараются привлечь максимально широкий круг граждан.

На заседании президиума совета по стратегическому развитию и национальным проектам первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал об изменениях, которые предлагается внести в проектную деятельность для повышения ее эффективности.

"Во-первых, выделить по каждому проекту и актуализировать перечень результатов, которые мы к концу года сможем предъявить людям", - сказал он. Перечень существует, но важно определить и четко отслеживать реализацию тех действий, которые ведут к конечному результату, и на этом сосредоточить внимание. Этим, как считает Белоусов, в президиуме может заняться отдельная компактная группа из 10-12 человек, регулярно - пока что еженедельно - рассматривающая разные проблемы достижения общественно значимых целей.

Во-вторых, правительству важно наладить связь с регионами, где реализуется более четырех тысяч проектов при координации местных проектных офисов. При этом их немногочисленные сотрудники занимаются только тем, что пишут справки и отчеты для федеральных органов власти и полпредов. "Если говорить честно, за исключением нескольких регионов, эта работа внутри региона не координируется или координируется крайне недостаточно", - заявил первый вице-премьер.

В-третьих, Андрей Белоусов предлагает - пока что для обсуждения - больше вовлекать в процессы население. В пример он привел опыт министерства транспорта, который в системе "Эталон" собирает отзывы и комментарии о строящихся и ремонтируемых дорогах. "Эта обратная связь дала эффект, потому что сняла практически полностью недовольство граждан", - указал первый зампред правительства.

В-четвертых, изменения необходимы в системе управления нацпроектами. Процедуры должны быть проще, уверен Белоусов. В прошлом году были существенно расширены полномочия проектных комитетов и кураторов для самостоятельного изменения в паспорта проектов и электронном бюджете. "Думаю, тут нужно идти на радикальные изменения, потому что система номинально гибкая, а на деле оказывается, что иногда месяцы приходится тратить, чтобы внести изменения в электронный бюджет", - пояснил первый вице-премьер.

Функции проектного офиса могут разделить между тремя структурами. "Сутевые" (в частности, мониторинг реализации нацпроектов, оценка рисков недостижения целей, оценка влияния на достижение целей развития) будут у Министерства экономического развития.

Департамент организации проектной деятельности правительства займется организационным и аналитическим обеспечением деятельности президиума и проектных комитетов.

На Аналитический центр при правительстве возложат важнейшую техническую функцию - создание и развитие информационно-аналитической системы мониторинга реализации нацпроектов. Она должна быть развернута до 31 июля.