Бизнесмен Эндрю Янг вышел из президентской гонки в США

Американский бизнесмен Эндрю Янг принял решение выйти из предвыборной гонки от Демократической партии. По его словам, простой математический подсчет показал, что ему не удастся стать победителем.

"Я не из тех, кто хочет принимать пожертвования и поддержку в гонке, которую мы не выиграем. Поэтому сегодня я объявляю о том, что приостанавливаю свою президентскую кампанию", - цитирует Янга ТАСС, ссылаясь на CNN.

Янг также рассказал, что он планировал решить проблемы, которые привели к избранию президентом США Дональда Трампа. Для того, чтобы осуществить этот замысел предприниматель выразил готовность поддержать любого кандидата от демократов.

Ранее число демократов-претендентов в кандидаты на пост главы государства достигало 11 человек. Теперь их осталось десять. Напомним, 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября этого года.