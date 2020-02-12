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Рубрика: В мире

Бизнесмен Эндрю Янг вышел из президентской гонки в США

Бизнесмен Эндрю Янг. Фото: AP Photo/Andrew Harnik Бизнесмен Эндрю Янг. Фото: AP Photo/Andrew Harnik
Бизнесмен Эндрю Янг. Фото: AP Photo/Andrew Harnik

Американский бизнесмен Эндрю Янг принял решение выйти из предвыборной гонки от Демократической партии. По его словам, простой математический подсчет показал, что ему не удастся стать победителем.

Фото: AP Photo/Mark Humphrey
Один из соперников Трампа выбыл из предвыборной гонки

"Я не из тех, кто хочет принимать пожертвования и поддержку в гонке, которую мы не выиграем. Поэтому сегодня я объявляю о том, что приостанавливаю свою президентскую кампанию", - цитирует Янга ТАСС, ссылаясь на CNN.

Янг также рассказал, что он планировал решить проблемы, которые привели к избранию президентом США Дональда Трампа. Для того, чтобы осуществить этот замысел предприниматель выразил готовность поддержать любого кандидата от демократов.

Ранее число демократов-претендентов в кандидаты на пост главы государства достигало 11 человек. Теперь их осталось десять. Напомним, 59-е выборы президента США пройдут третьего ноября этого года.

В мире США Выборы президента США-2020

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