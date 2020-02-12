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Блогер "победил" самый мощный Mac Pro, открыв 6000 вкладок

Текст:   Виктория Чернышева
12.02.2020,  
09:30
Фото: Принтскрин с YouTube Фото: Принтскрин с YouTube
Фото: Принтскрин с YouTube

Блогер Джонатан Моррисон сделал, казалось бы, невозможное: замедлил работу самого дорогого компьютера в истории Apple - Mac Pro на 1,5 ТБ. Для этого экспериментатор открыл на нем 6 000 вкладок в Google Chrome.

Mac Pro с 28-ядерным процессором Intel Xeon W, 1,5 ТБ ОЗУ, 8 ТБ для хранения на SSD и двумя Radeon Pro Vega II Duos с 64 ГБ памяти каждый Apple представила в декабре прошлого года. С того времени многие пользователи мечтали узнать, на что способен этот супермощный компьютер.

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Джонатан Моррисон рассказал, как именно он сумел "победить" устройство. С помощью написанного им скрипта на компьютере открывались сразу несколько десятков вкладок. Причем, это были реальные работающие сайты. Как уточнил блогер, когда вкладок стало 5 000, компьютер позволял свободно переключаться между ними. Но когда их количество достигло 6 000, Mac Pro начал подтормаживать, хотя система по-прежнему работала.

В итоге Джонатан принудительно закрыл одну вкладку и эксперимент завершился. Как пояснил блогер, оперативная память была занята на 1,49 ТБ.

Google Chrome давно известен как "пожиратель" памяти, способный замедлить работу компьютера. В ближайшее время Моррисон намерен провести такой же эксперимент с другими браузерами - Safari и Firefox.

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Фото: Скриншот YouTube
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