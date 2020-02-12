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12.02.2020 08:35
Рубрика: Экономика

Boeing впервые за 60 лет не получил новых заказов в январе

Текст: Ольга Игнатова
Впервые за последние 60 лет в январе 2020 года американская компания Boeing не получила ни одного заказа на новые самолеты. Об этом сообщает агентство Reuters.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

"Производитель самолетов, столкнувшийся с кризисом, который произошел из-за двух катастроф с 737 MAX в октябре 2018 года и марте прошлого года, сообщил, что в прошлом месяце он поставил клиентам по ранее заключенным контрактам всего 13 самолетов. Год назад он поставил 46 самолетов. Большинство клиентов авиакомпаний избегают размещать новые заказы на 737 MAX до тех пор, пока не будут устранены все неисправности, в результате чего Boeing отстает от европейского конкурента Airbus и несет огромные ежемесячные финансовые потери", - пишет Reuters. Конкурент Boeing - Airbus - в январе получил заказы на 274 коммерческих самолета.

Фото: REUTERS/Lindsey Wasson
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За 2019 год чистый убыток компании составил 636 млн долларов против чистой прибыли 10,5 млрд годом ранее. Собственный долг Boeing удвоился до 27,3 млрд долларов и продолжает расти. А поставщикам компании пришлось уволить работников в условиях неопределенности по поводу возвращения самолетов 737 MAX.

Авиакомпании, с другой стороны, были вынуждены вывести 737 MAX из своего расписания полетов до середины 2020 года, что привело к отмене тысяч рейсов.

Экономика Транспорт Авиатранспорт Компании Авиация Boeing

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