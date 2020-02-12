Более 52 тысяч га новых лесов создали в Беларуси в 2019 году

Создавать лесов больше, чем их рубить можно считать не просто девизом, а эталоном в повседневной работе лесников Беларуси. Вот, скажем, национальный парк "Беловежская пуща", под коронами которой находил приют еще Владимир Мономах, раскинулась в наши дни на площади свыше 150 тысяч га. А лесхозы республики только в прошлом году посадили 52 тысячи га новых насаждений.

Правда, и заготовка древесины в хозяйствах республики не стоит на месте, но все же уступает росту лесных угодий, подтвердили в БЕЛТА в отраслевом министерстве. А "с учетом естественного прироста новых леса появились на площади свыше 70 тысяч га", - уточнили источники в ведомстве, добавив, что при проведении работ особый акцент был сделан на участках усохших хвойных пород. В этих краях было создано свыше 29 тысяч га лесных культур, что на 8 тысяч га больше, чем в 2018 году.

Еще один тренд - увеличение объемов создания лесных культур селекционным посевным и посадочным материалом. В прошлом году, в частности, они были созданы на площади 25,5 тысяч га. Пользуется спросом и посадочный материал с закрытой корневой системой. "Именно его использование позволило работникам отрасли продлить лесокультурный сезон и существенно увеличить объемы создания новых лесов", - пояснили в Министерстве лесного хозяйства.

Кстати, в наступившем году лесохозяйственные учреждения планируют выполнить комплекс работ по укреплению лесных просторов на площади не менее 38 тысяч га.