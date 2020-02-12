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11.02.2020 20:13
Рубрика: В мире

Джонсон построит свой "Крымский мост"?

Текст: Юрий Чернов
Российская газета - Федеральный выпуск № 29(8083)
Глава правительства Британии Борис Джонсон, похоже, всерьез рассматривает возможность строительства нового моста, который связал бы Шотландию с Северной Ирландией. Британская пресса, ссылаясь на источники в правительстве, сообщает, что различные варианты этого сооружения рассматривают на Даунинг-стрит. Джеймс Слэк, пресс-секретарь премьера, подтвердил, что изыскания на этот счет действительно имеют место и, возможно, к концу года будет представлен конкретный проект.

Единственным ориентиром относительного того, где этот мост будет находиться и во сколько обойдется его строительство, по сути, служат ранние высказывания самого Джонсона. Идею соединить два острова озвучивают в Британии как минимум с конца XIX века. В наиболее очевидном, но при этом самом дорогом предлагается связать североирландский город Ларн с шотландской деревушкой Портпатрик. Такой мост, длина которого составила бы не менее 45 километров, в представлении Джонсона может обойтись бюджету в 15 миллиардов фунтов, то есть примерно в 1,24 триллиона рублей.

Фото: Tolga AKMEN / AFP
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Есть, правда, более "короткий" вариант длиною около 19 км (такой же, как "Крымский мост"). Такой мост пройдет от мыса Кинтайр в Шотландии до мыса Торр-Хед в Северной Ирландии. Но строительство по этому маршруту осложняется крайне неспокойным Ирландским морем, особенно в зимний период, а также большими глубинами и тяжелым подводным рельефом. Возводить мост именно в этом месте невыгодно еще потому, что на суше с обеих сторон отсутствует необходимая транспортная инфраструктура.

Британские эксперты разошлись в оценках амбиций Джонсона. "Построить этот мост так же просто, как построить мост до Луны", - считает инженер Джеймс Дункан, раскритиковавший идею премьера еще в 2018 году. Помимо чисто технических вызовов, связанных, например, с тем, что для строительства моста может потребоваться возведение 54 башен высотой около 430 метров (при этом 300 метров под водой), есть и другая проблема. Морской участок между Ларном и Портпатриком использовался министерством обороны Британии как "могильник" для утилизации боеприпасов и взрывчатых веществ, которых на дне по разным оценкам скопилось более 1,5 миллиона тонн.

Ситуация осложняется также тем, что в архивах отсутствуют карты района с отметками о точных местах сброса этих взрывоопасных предметов. Но, несмотря на все сложности и скептицизм, в британском инженерно-архитектурном сообществе в целом считают проект реальным.

Инфографика "РГ" / Антон Переплетчиков / Алексей Чуриков
В мире Европа Великобритания

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