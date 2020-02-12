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12.02.2020 11:27
Рубрика: Общество

Палеонтологи выяснили, какими были черепахи в эпоху динозавров

Текст: Денис Передельский
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Исследователи из Института палеобиологии Польской академии наук описали ранее неизвестный науке вид гигантских доисторических черепах, которые обитали на нашей планете 215 миллионов лет назад и заметно отличались от их современных потомков.

Об открытии рассказывает Science in Poland. Окаменелые существа, обитавшие в ранний период существования динозавров, были обнаружены в современной польской провинции Силезия в 2012 году. Тогда ученые заявили, что найдено большое количество останков. Более того, обнаруженные черепахи оказались одними из древнейших в мире.

Потребовались годы, чтобы изучить их, идентифицировать и описать. Оказалось, что "польские" черепахи 215 миллионов лет назад вырастали до одного метра в длину и были всеядными амфибиями.

Фото: Julius Csotonyi/royaltyrrellmuseum.wpcomstaging.com
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Этот ранее неизвестный вид получил название Proterochersis porebensis, что переводится как "ранняя черепаха из Порембы". Поремба - это деревушка, в районе которой были обнаружены окаменелости.

Исследование показало, что панцирь взрослой черепахи мог достигать в длину 70 см. Их рацион состоял, в основном, из рыбы и различных растений. Это говорит о том, что черепахи не только были всеядны, но и проводили время как в воде, так и на суше.

"Мы обнаружили совершенно уникальную особенность, - говорит ведущий автор работы доктор Томаш Сулей. - Панцири черепах, которые мы изучаем, очень хорошо сохранились. Они помогли раскрыть тайну, которая давно занимает палеонтологов: как изначально формировались панцири черепах".

По его словам, панцирь черепахи из Порембы состоял из трех частей: ребер, позвонков и небольших костяных "щитов", которые располагались сзади и спереди словно мозаика.

Визуально древние черепахи были похожи на современных. Однако при анализе структуры у них были обнаружены примитивные черты, которые не встречаются у их современных сородичей.

"Самое существенное отличие - это то, что мы не можем увидеть снаружи, а именно расположение костей под панцирем, - говорит соавтор работы доктор Томаш Щигельски. - У окаменелых образцов костей оказалось гораздо больше, чем у более поздних черепах, особенно в передней и задней части панциря. Кроме того, они расположены крайне неравномерно".

Открытие доказывает, что в ходе многомиллионной эволюции черепахи потеряли значительную часть своих костей, что только пошло им на пользу. Это увеличило прочность их панциря и усилило защиту от хищников.

К слову, реконструированные образцы древних черепах уже выставлены на обозрение в Музее эволюции Польской академии наук в Варшаве.

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